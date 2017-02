Medio Ambiente decide sobre el césped

La decisión de que el Campo de La Juventud albergue el próximo domingo dos partidos de fútbol (Xerez CD al mediodía y Jerez Industrial por la tarde) ha sido competencia de la Delegación de Medio Ambiente, responsable del mantenimiento de los campos de césped natural y, por tanto, la que decide sobre su utilización según los informes de sus técnicos.

En este sentido, Medio Ambiente entiende que no existe mucha diferencia entre que en La Juventud se juegue un partido o dos el próximo domingo, ya que la semilla que no ha cuajado tras la resiembra ya no lo va a hacer; caso diferente es el de los entrenamientos, con los que se castiga más el césped al desarrollarse en zonas específicas y concentradas del terreno, con lo que se castiga más una determinada parcela.

Caso contrario es el de Chapín, cuya resiembra ha cuajado mejor, de ahí que soporte entrenamientos durante la semana.

A tenor de los informes técnicos, Medio Ambiente ha preferido que se jueguen dos partidos en La Juventud que uno en el campo del Chicle y otro en Chapín, decisión trasladada por Deportes, que denegó el estadio al Jerez Industrial, que lo había solicitado para no jugar por la tarde en La Juventud después de que por la mañana lo hiciese el Xerez CD con el consiguiente castigo para el césped.

Otros son los criterios para adjudicar Chapín para entrenar durante la semana: si no llueve, el Xerez DFC tiene adjudicado un día -normalmente el jueves- como usuario del estadio, al igual que Jerez Industrial y Xerez CD tienen adjudicado por convocatoria un día en La Juventud. Pero sin el visto bueno de Medio Ambiente, en las últimas semanas no ha sido posible entrenar en La Juventud por el estado del césped y Deportes ha permitido al Industrial ejercitarse en Chapín, cuyo césped sí soporta entrenamientos además de los partidos oficiales cada quince días.

¿Por qué el Jerez Industrial sí ha podido entrenar en Chapín y el Xerez CD no? Aquí los criterios que esgrime Deportes son los siguientes: cuando la Delegación tiene que escoger quién juega o entrena entre una asociación que está al día (cumpliendo sus compromisos de pago) y otra que no, se premia a la que cumple: "Los clubes tienen que visualizar en que en algo se tiene que traducir que estén al día con sus pagos: si uno que no está al día goza de los mismos privilegios que uno que no está al día, al final acabará por imitarlo".