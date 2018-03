Puntazo en Sacramento

El Jerez Industrial completó ayer en San Fernando posiblemente su mejor partido de la temporada. Acudían los jerezanos mermadísimos para enfrentarse al líder de la categoría, un Bazán que sigue invicto después de 26 partidos. Las ausencias eran notorias y notables. En defensa no estaban ni Quintero ni Manolo; en el centro del campo se perdieron el partido Parra -que estuvo en el banquillo pero no jugó-, Yuni, Moi y Dani Castro; y en ataque no se pudo contar con Morlán, Casares y David Piñero. Todos, en algún momento de la temporada han sido titulares. Para colmo, enfrente estaba el líder, el más goleador y el menos goleado de la competición. Pero este Jerez Industrial de Paco Cala se está mostrando como un equiop más sólido. De entrada, no ha encajado goles en los dos últimos partidos, jugados contra el líder y el segundo clasificado.

El Jerez Industrial fue ayer más que nunca un equipo, solidario en el esfuerzo, atento a las marcas y a los repliegues y, cada vez que pudo, asustando al rival con alguna que otra ocasión, sobre todo una de Nico a la que tuvo que responder Rafa con una buena parada. No fue, sin embargo, un partido de muchas ocasiones aunque sí de llegadas.

De entrada, Paco Cala dispuso sobre el terreno de juego un 4-4-2 situando a Selu Olmo en el lateral izquierdo y dando la titularidad a Nico Carrasco. El improvisado ocupante de la banda izquierda se marcó un partidazo -como el resto del equipo- y también rayó a un gran nivel Dani Benítez pese a que apenas lleva dos semanas entrenando con el grupo. Nico fue de menos a más, creciendo en la segunda parte mientras que arriba Iván Asencio tuvo que jugar mermado mientras que Juanma Carrasco acabó desquiciado después de sufrir dos faltas clarísimas que Cabrera Noguera se pasó por el forro. El atacante pidió el cambio y le vino bien porque pudo atemperar los ánimos en el vestuario para salir de nuevo en la reanudación.

La primera parte tuvo pocas ocasiones: una local y dos jerezanas. La primera de ellas, a los 22 minutos, en un avance de Juanma, ganando línea de fondo y poniendo el balón atrás, al que no llegó Nico y que Vega controló mal sin que tuviera tiempo a disparar. La segunda, ya en el descuento de la primera mitad, en una pifia de un defensa bazanero que dejaba solo a Asencio. El punta no se esperaba el fallo y no pudo controlar el balón. La única llegada local se tradujo en gol de Cristian, anulado por fuera de juego.

Con muy pocos cambios en la recámara, parecía cuestión de tiempo que el Bazán pasara a dominar claramente el partido pero en la segunda parte fue el Jerez Industrial quien se hizo dueño del balón. Thiago se entonó, Nico buscó a Jesús Vega y arriba Juanito -que había sustituido a Juanma Carrasco- y Asencio eran un incordio. Tras un despeje de puños de Fabio -ayer titular en lugar de Álex- a disparo de Curbelo, reaccionó el Jerez Industrial con la mejor jugada del partido en la que participaron Nico, Vega y Juanma Carrasco. Éste apuró la línea de fondo, centró y allí Vega, de espaldas a la portería, cedió a Nico, que venía de cara; el disparo del atacante lo tuvo que despejar de puños Rafa.

Ambos entrenadores movieron sus banquillos. Jesús Pecci metió al incombustible Javi Muñoz y a Lozano mientras que Paco Cala hacía debutar a los juveniles Maqueira y Álex, que cumplieron como los que más. Juanma Carrasco reclamó un posible penalti por un agarrón de un defensa del Bazán y los isleños otro bastante claro de Güiza sobre Javi Muñoz, que había pinchado con su habitual calidad un balón largo del portero y se adentraba en el área.

El partido murió en el área visitante. Bernal y Tati buscaron el gol en sendos lanzamientos que se fueron cerca del palo derecho. El Jerez Industrial se defendió con orden, Fabio estuvo seguro en las acciones por alto y los jerezanos se trajeron un punto de casa del líder.