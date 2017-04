Reacciones de los seis entrenadores: Mere, Juanmi Puentenueva, Diego Caro, Vicente Vargas, Carlos Conejero y Aguilocho

Mere / Cádiz B (1º) "Aunque tenemos ventaja he visto de todo en el fútbol, aún nos queda"

Mere, técnico del Cádiz B, es el que más fácil lo tiene para llegar la meta pero huye de euforias: “Con el triunfo ante el Puente Genil dimos otro paso pero aún nos queda. Nunca se está ni casi ascendido ni casi descendido, las cosas son o no son. De no haber tenido los tropiezos ante el XDFC y el Ciudad de Lucena, que tuvieron un guión parecido y no debimos perder, sí que es verdad que ya hubiese sido definitivo. La ventaja es buena y no tenemos que desaprovecharla”. En cuanto a las seis jornadas que le restan, se apunta a la cautela. “Puede parecer aburrido pero es la realidad, nosotros no nos desviamos de nuestro guión, sólo pensamos única y exclusivamente en el partido de Rota, no hago cuentas de aquí al final de temporada, no pienso en cuántos puntos necesitamos ni qué van a hacer los demás. Aquí cabe todo, existe la posibilidad de que perdamos los seis partidos y nos compliquemos la vida o que ganemos también los seis, así que prefiero no mirarlo. He visto de todo en el fútbol, no quiero pensar nada”. Lo que sí admite es que “dependemos de nosotros y hay varios enfrentamientos directos entre equipos de la parte alta en los que se van a robar puntos entre ellos. Nosotros, una vez pasado el enfrentamiento directo ante el Salerm, lo que tenemos son compromisos con rivales de otra parte de la tabla pero si uno mira el calendario, Puente Genil, Ciudad de Lucena, Estrella o el mismo XDFC tienen enfrentamientos entre ellos, se van a robar puntos y eso nos beneficia. Aún así, no lo miro de esa manera, pienso que si hacemos bien nuestro trabajo vamos a conseguir el ascenso. A corto plazo me centro en Rota y es un partido complicado, se están jugando la salvación y ningún equipo aprieta tanto como el que está luchando por la permanencia. La necesidad de que te quiten algo que ya tienes es peor que luchar por algo que está ahí y no tienes”.

Juanmi Puentenueva / Salerm (2º) "Nuestro calendario es complicado, toca apuntarse al partido a partido"

Juanmi Puentenueva es el preparador del segundo clasificado y, a priori, el que se enfrenta a un calendario más duro. El técnico destaca que “las seis jornadas que restan van a ser complicadas para todos, son muchas aún para hablar de claros candidatos porque hay mucha igualdad pero sí que es cierto que ya no hay margen de error. Si fallas, ya no hay tiempo para rectificar. El equipo que llegue más fortalecido a las últimas jornadas podrá alcanzar el objetivo. Nosotros somos segundos y dependemos de nosotros mismos pero cada jornada es una historia y el calendario es complicadísimo. En Cádiz, por ejemplo, estuvimos mal, el equipo en ningún momento se adaptó al aire y nos mataron dos acciones individuales de Vallejo. Después de esa derrota, nos hemos levantado y ya sólo pensamos en preparar lo mejor posible el encuentro ante el Xerez Deportivo FC del domingo. Tenemos un vestuario ganador y fuerte. Durante la semana, los futbolistas se han mostrado tranquilos y responsabilizados. El trabajo que tenemos detrás desde el mes de julio lo tenemos que hacer valer, el esfuerzo ha sido grande”. El entrenador sigue la línea del “partido a partido, no vale otra cosa por la igualdad existente y los enfrentamientos directos que restan. Ha sido nuestro lema desde el primer día y no nos vamos a apartar de él ahora. El Cádiz B lo tiene prácticamente hecho pero el resto, no. Nosotros tenemos que apuntarnos a la meta que he comentado antes, intentar seguir al término de cada una de las jornadas dependiendo de nosotros mismos, sería una muy buena señal. No quiero pensar si estamos lejos o cerca del objetivo final, sólo de conseguir los tres puntos en el siguiente partido. Si analizas la clasificación es que hasta el Conil o La Palma tienen opciones todavía de ascender”.

Diego Caro / Ciudad de Lucena (3º) "Dependemos de nosotros mismos, es muy difícil pero lo vamos a pelear"

Diego Caro cogió las riendas del Ciudad de Lucena hace sólo ocho jornadas en lugar del jerezano Fran Reina y no conoce la derrota. Se hizo cargo de un equipo a la deriva, ha conseguido enderezar el rumbo y es el conjunto de la parte alta de la clasificación que más jornadas sin perder acumula. El técnico cordobés subraya que “el equipo está muy implicado, tiene ganas de crecer y en ello estamos. Cuando llegué, estábamos cuatro puntos por debajo de los puestos de ascenso, ahora somos terceros y le sacamos dos puntos al cuarto. Es tremendamente complicado pero vamos a luchar por ello. Dependemos de nosotros mismos y si ganamos los seis partidos que restan seremos equipo de Tercera División. Si mi equipo mantiene la misma línea de trabajo estoy convencido de que lo podemos conseguir. El empate frente al Estrella nos dejó tocados por la forma en la que se produjo, creo que hicimos la mejor media hora de juego desde mi llegada, fue completa en todos los aspectos, y no pudo ser. El grupo se va a levantar y nosotros vamos partido a partido, nuestro próximo reto es intentar ganar al San Juan, que se está jugando la permanencia y no nos va a regalar nada el domingo”. Caro resalta también que “en estas seis jornadas puede pasar absolutamente de todo porque hay muchos enfrentamientos directos en la parte alta y el calendario no es igual de duro para todos. El del Salerm Puente Genil es muy fuerte y el nuestro es el segundo más complicado. Bajo mi punto de vista, los dos Xerez tienen muchas opciones reales tanto por potencial como por calendario. Por otro lado, al Cádiz B seguro que no se le va a escapar el ascenso, es muy regular y tiene nivel. Luego, desde el segundo hasta el sexto puesto o incluso hasta el octavo que ocupa La Palma, todos tenemos nuestras posibilidades”.

V. Vargas (4º) "Restan muchos enfrentamientos directos y todo puede cambiar"

Vicente Vargas, con el Xerez CD cuarto, destaca: “Hay mucha igualdad arriba y está todo por decidir, quedan enfrentamientos directos y todo puede cambiar de una jornada a otra. El equipo que cometa menos errores y sepa controlar mejor la presión es el que terminará en Tercera. Ahora cuesta mucho más ganar los partidos, los de arriba jugamos por el ascenso y los de la parte baja por eludir el descenso, que es lo más complicado. Hasta el Conil y La Palma tienen posibilidades de superarnos a nosotros de cara a la tercera plaza, aunque ya otra cosa es alcanzar al Puente Genil”. El jerezano matiza igualmente que “con la clasificación en la mano, los tres primeros son los que tienen más opciones, aunque el calendario cuenta y hay enfrentamientos entre ellos, se van a quitar puntos. El Cádiz B sí que lo tiene hecho tanto por los puntos que lleva como por su inercia y su potencial. El resto de plazas están por decidir, puede pasar de todo. Nuestro calendario, a priori, puede parecer asequible pero jugaremos contra equipos que luchan por salvarse y será durísimo”.

Carlos Conejero / Estrella (5º) "Salimos vivos del Tourmalet, ahora sí que somos aspirantes al ascenso"

Carlos Conejero, entrenador del Estrella, afronta el tramo final de Liga “muy tranquilo, el domingo pasado después de empatar en Lucena le di a mis jugadores la semana de vacaciones. Se lo había prometido y se lo merecen por el trabajo que vienen haciendo desde el principio de Liga, han hecho los deberes, con un presupuesto bajo y sin cobrar ni un euro”. El alcalareño apunta que “somos el quinto equipo con más posibilidades para ascender, aunque igual podemos quedar terceros, cuartos que sextos. Cuando terminó el partido en Lucena se lo dije a mis futbolistas. Les comenté que después de salir vivos del Tourmalet, no perdimos con el Xerez DFC en Chapín, el Xerez CD en casa y el Ciudad de Lucena, teníamos que dar un paso al frente, que ya el Estrella era aspirante al asenso, antes nunca lo había sido, y que había que echar el resto. De todos modos, va a ser muy complicado para todos, yo no descarto ni a La Palma ni a Conil aunque parezca una utopía”. Conejero se sabe el calendario de memoria y se atreve a asegurar que “siempre sobre el papel y con el máximo respeto a los rivales, el equipo que mejor calendario tiene es el Xerez CD, luego el Conil y después, nosotros. Yo con el Cádiz B no cuento, creo que lo tiene hecho, con un par de encuentros más ganados sube, aunque luego necesite más para ser campeón. La parte alta está igualada, para ascender como tercero se van a necesitar muchísimos puntos, igual hasta 70, y considero que ningún equipo de los que estamos arriba vamos a ser capaces de ganar todos los partidos, hay enfrentamientos directos y nos vamos a quitar puntos seguro”.

J. Aguilocho (6º) "El Cádiz B será el campeón, los demás estamos en un pañuelo"

Juanlu Aguilocho acaba de aterrizar en el XDFC y encara el reto más duro: “Hay que ser prudentes, nos queda un calendario complicado. Hay que focalizarlo todo en el próximo partido, si te fijas en algo que no sea tu objetivo próximo estás mermando tus posibilidades de conseguir lo que tienes delante y si no lo consigues, la decepción te puede pasar factura. Existen muchos enfrentamientos directos y también hay partidos en los que los equipos de la parte baja se la van a jugar ante los de arriba”. Bajo el punto de vista de Aguilocho, “la igualdad es máxima, aunque ni que decir tiene que los equipos que están ahí en los primeros puestos parten con ventaja. El Cádiz B es un equipo con unas bases bien sentadas y el gran candidato a ser campeón. Los demás, incluso hasta el Conil, estamos en un pañuelo, aunque el que está 2º tiene más opciones que ninguno y al 3º le vale con conservar la distancia y depende de sí mismo. Todo cambia en una semana, esto es fútbol. Lo vamos a intentar y vamos a luchar al máximo por lograr el objetivo, este deporte es grande por eso”.