Rosales marca casi la mitad de las faltas que lanza

Manuel Rosales llegó al Guadalcacín el pasado diciembre y en poco más de cuatro meses se ha convertido en un hombre muy importante en el cuadro de Alberto Vázquez. Y es que a pesar de ocupar la demarcación de defensa central, el futbolista arcense lleva ya cinco goles con el Guadalcacín, el último el pasado domingo ante su exequipo. Todos, además, los ha conseguido de la misma forma, de falta directa.

Nada más marcar el 3-1 en el Antonio Barbadillo, levantó las dos manos solicitando la clemencia del público, que respondió con una sonora ovación. "Tenía claro que si hacía un gol iba a pedir disculpas por el trato que siempre me ha dado el club estos años. Al Arcos era al equipo que menos ganas tenía de hacerle un gol", asegura.

Cinco goles de falta directa son números que para sí quisieran ya 'estrellas' de las más altas categorías. El promedio del central es de casi el 50 por ciento: "Habré tirado unas diez u once faltas y he hecho cinco goles, la verdad es que estoy bastante acertado, aunque fuera de casa. Da la casualidad de que en Guadalcacín todavía no he metido ninguna". Así es, aunque en la jornada anterior, un libre directo suyo lo desvió Rodri y significó el 3-0 al San Roque.

En cuanto a la derrota en Arcos, Rosales cree que los errores en defensa lastraron a un Guadalcacín que, de cualquier forma, está una semana más cerca de la permanencia. "Nos fuimos con el sabor agridulce porque no hicimos un buen partido, tuvimos muchos errores atrás y éstos nos condenaron demasiado. Contra los equipos de arriba no se puede cometer tantos errores. Pero bueno, la permanencia está ahí y tenemos que asegurarla la próxima jornada contra el Espeleño. Esperamos ganar y tener la permanencia ya matemática".

Del Arcos explicó que "sabíamos que su fuerte son sus bandas y el constante asedio que hacen al rival, sobre todo en su casa. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos pero si cometes errores ante este tipo de equipos lo normal es que se pague. Con 3-1, en la falta lateral de Piñero nos pudimos meter en el partido. No lo conseguimos y luego el Arcos nos siguió asediando. El último gol fue para completar el nefasto partido que estábamos haciendo". Aún así, "sabemos que tenemos la permanencia al alcance de la mano y habrá que hacer un buen partido contra el Espeleño".