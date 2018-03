El Guadalcacín FSF dio el pasado sábado un nuevo paso adelante en su lucha por seguir en la elite del fútbol sala nacional en su primera temporada en la máxima categoría. Las de Andrés Sánchez empataron a un gol con el Penya Esplugues y este punto, unido a la derrota del Soto del Real, deja a las guadalcacileñas cuatro puntos por encima del descenso -si bien las madrileñas tienen un partido menos que han de recuperar- y ahora tienen por delante dos enfrentamientos seguidos contra penúltimo y último clasificado: Cidade As Burgas este sábado; y Cádiz FS después del parón de Semana Santa.

Andrés Sánchez, técnico del Guada FSF, dio por muy bueno el punto sumado ante el Esplugues: "Es un equipo supercompleto, con dos internacionales, no llega a cuarenta goles en contra en Liga; es un equipo espectacular que empató con Roldán y perdió 3-1 con Burela. Así que el punto no me sabe a poco, me sabe a que seguimos creciendo y a que el equipo sigue creyendo en sus posibilidades. Contento", resumió.

Las guadalcacileñas tienen ahora dos enfrentamientos directos con equipos que ocupan puestos de descenso. En la primera vuelta, se sumaron los 6 puntos y ahora se aspira a lo mismo, aunque Andrés Sánchez se muestra prudente: "Intento pensar que ahora nos enfrentamos a un rival más, no que es penúltimo, porque si vamos con esa mentalidad nos equivocamos. En casa, el Cidade As Burgas es muy complicado. Allí el Atlético de Madrid les ganó en el último segundo y de penalti. Iremos sabiendo que es un partido donde ellos se van a jugar la vida y nosotras también. Es un equipo de Primera División y si no hacemos las cosas bien nos podemos venir para Jerez con la derrota", apuntó.

El técnico del Guadalcacín ya vaticinó que todos los equipos mejorarían en la segunda vuelta. De momento, Soto del Real, con el que mantiene la pugna por eludir el descenso, ganó dos partidos seguidos y llegó a empatarles en la clasificación. "La lectura positiva que extraigo es que nuestra segunda vuelta también está siendo mejor que la primera. Llevamos cuatro puntos cuando en la primera a estas alturas teníamos uno. Soto ha mejorado mucho pero esos 6 puntos que ha conseguido han sido tras enfrentarse a Cidade As Burgas y Cádiz, que son nuestros dos próximos rivales. Las comparaciones son odiosas pero nosotros nos hemos medido a Alcorcón, Atlético de Madrid y Universidad de Alicante".

De este duro inicio de segunda vuelta, Andrés Sánchez asegura estar "contento. Con el Atlético se perdió pero porque es muy superior y nosotros tampoco tuvimos nuestro día; con Universidad de Alicante se compitió tres cuartas partes del partido y contra Alcorcón casi todo el partido. Al UCAM se le ganó y ahora hemos empatado con otro equipo que es muy complejo".

El técnico ve una clara mejoría de su equipo con respecto a la primera vuelta y no sólo en resultados sino en juego y lo atribuye a que "como a todo que es novel en cualquier actividad se te ven las carencias y cuando te vas adaptando a la competición, a lo que es la Liga en sí, pues le vas cogiendo la medida. Tenemos una plantilla muy joven y nos hemos tenido que readaptar muy rápido. Por eso ahora se ven unas cosas que no se veían al principio. Las niñas están trabajando mucho y poco a poco van conociendo la competición".

Contra el Esplugues debutó Flavia, el último fichaje del Guadalcacín FSF, que "nos va a aportar fuerza, consistencia y saber estar; técnicamente es una jugadora muy buena pero tiene que coger ritmo de competición. Poco a poco irá entrando, la hemos fichado para que sume y estará en mejores condiciones en quince o veinte días".

Por último, el técnico felicitó a Cari por haber sido preseleccionada con España para un torneo amistoso. "Es una alegría para ella, para el club, las compañeras y para el cuerpo técnico. Es una guardameta que reúne todos los condicionantes para estar en la selección. Es muy joven pero es espectacular. En Segunda fue la mejor de la competición y se ha adaptado a Primera muy rápido. Está dando que hablar y hay equipos que están preguntando por ella". Lo que puede llevar a que dure poco en el Guadalcacín: "A mí no me gustaría que se fuera pero si viene un Atlético de Madrid o un Burela y le paga los estudios y le da un sueldo pues no podemos competir con eso. Los grandes se llevan siempre a los mejores".