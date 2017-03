"Sólo pienso en el siguiente partido"

Jesús Mendoza acabó el partido "contento" por la goleada y la imagen que mostró su equipo ante el Bazán de Fali Montes. El míster jerezano reconoció que "tenía un poco de incertidumbre después del segundo tiempo que hicimos en El Torno" pero admitió que "el equipo en líneas generales ha tenido un comportamiento como el que viene siendo habitual en la segunda vuelta aunque el inicio no me ha gustado porque no entramos con intensidad. A raíz del gol el equipo se asentó, se quitó los nervios de encima y hemos hecho un buen partido", resumió.

Al entrenador industrialista le gustó el Bazán pero cree que su equipo fue superior: "Empezó bien el partido, sabemos que es un buen equipo, con las ideas claras y una filosofía de juego bastante buena. Lo está demostrando, está haciendo una buenísima temporada, va por encima de nosotros y tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Pero mi equipo ha hecho más méritos y al igual que cuando perdemos nos critican hoy -por ayer- hemos estado a la altura y me voy contento por el buen partido".

Parece que el Industrial juega más suelto y sin presión cuando se deja de hablar de ascenso aunque Mendoza lo ve de otra manera: "En El Torno había presión y jugó muy bien la primera parte en El Torno, creamos ocasiones pero no concretamos porque nos pudimos ir al descanso con 0-2 o 0-3. Hoy -ayer para el lector- hemos tenido ese acierto que otros días no tuvimos". Por último, el técnico señaló que "quedan cinco partidos y hay que jugarlos a muerte por lo que pueda pasar. Pensamos sólo en ganar el siguiente partido y no ir más allá. No podemos pensar en más porque el equipo tiene altibajos que nos han costado puntos. Recortar siempre es bueno, si podemos acabar segundos mejor porque primeros va a ser ya muy difícil".