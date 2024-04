Josep Roca visita Jerez para tomar posesión como nuevo académico de San Dionisio

Este martes, 30 de abril, a las 19,30 horas, la Academia San Dionisio continúa el Ciclo de Vino, que estará a cargo del ilustre sumiller Josep Roca Fontané, miembro de la Academie Internationale du Vin y Académico de Honor de la Real Academia de Doctores, quien en este acto tomará posesión como académico correspondiente por la provincia de Gerona de la Academia. Lo hará con un discurso de ingreso titulado 'Jerez. Cocinar, beber, amar'. Su presentación estará a cargo del académico de número Jesús Medina García de Polavieja.

Es, sin duda, un privilegio contar como nuevo académico con una figura como Josep Roca, un sumiller apasionado por los vinos de Jerez y que ha sido presidente del Jurado de la Copa Jerez. Ya en 2019 recibió el premio Llave de Oro de San Ginés por el Consejo Regulador Denominación de Origen Jerez. Es copropietario y sumiller del restaurante Can Roca, tres estrellas Michelín desde 2009 y dos veces nombrado mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best Restaurants. Entre otros premios de nivel internacional en 2010 recibió el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller del Año y en 2005 y 2011 el Premio de la Academia Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller del Año.

Con un título tan llamativo como el que el nuevo académico nos propone, su discurso ha levantado unas expectativas extraordinarias en nuestra ciudad, especialmente entre los que hayan podido disfrutar su libro publicado en 2016 en colaboración con la Dra. Imma Puig titulado: “Tras las viñas. Un viaje al alma de los vinos”.

El acto tendrá lugar en la sede de la Academia, calle Consistorio número 13, siendo la entrada libre hasta completar el aforo.