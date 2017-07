Spieth gana el Open Británico; Cabrera Bello, cuarto

El estadounidense Jordan Spieth sumó su primer título en el Open Británico de golf y el tercer major de su carrera al superar por tres golpes a su compatriota Matt Kuchar tras la disputa de la última jornada del certamen en el campo de Royal Birkdale. Por su parte, Rafael Cabrera Bello y el noirlandés Rory McIlroy quedaron empatados en el cuarto lugar, con 275 impactos y -5.

Spieth, de 23 años, firmó una tarjeta total de 268 golpes, 12 de ellos bajo el par, aunque debió recuperarse tras perder el liderato ante Kuchar en el hoyo 13. Sin embargo, tres birdies y un eagle en los últimos cinco hoyos le permitieron sellar la victoria con una cuarta vuelta de 69 en el campo de par 70.

El grancanario acabó con 5 bajo par, mejor marca que Sergio García y Jon Rahm

Así, el estadounidense suma su tercer título en un major tras los del Masters de Augusta y del US Open en 2015, lo que lo convierte en el segundo más joven en ganar tres de los cuatro grandes torneos. El último que falta a su palmarés es el PGA Championship, aunque ya fue segundo hace dos años.

Por su parte, Rafael Cabrera Bello terminó su participación en el Open Británico en el cuarto puesto de la clasificación. "He estado luchando en un día duro y con las difíciles posiciones de bandera de un domingo", dijo Cabrera Bello, que logró su mejor resultado de los 16 grandes y seis Open Británicos en los que ha participado.

El grancanario, que acaba de ganar su tercer torneo del circuito europeo, el Open de Escocia, se anotó dos rondas de 67 golpes y una última ronda de 68 para terminar con -5, a siete de Jordan Spieth.

"Me he quitado la carga de no lograr muy buenos resultados en majors y de algunos años sin ganar torneos", dijo. El golfista grancanario ha terminado bastante por delante de sus compatriotas Sergio García (+2), ganador del Masters de Augusta de 2017, y Jon Rahm (+3), número siete del mundo y reciente vencedor del Open Británico.