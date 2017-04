Suspendidos 53 partidos

El fuerte temporal de levante que sufre la provincia desde el pasado miércoles obligó a la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez a cerrar ayer y hoy todas las instalaciones deportivas, por lo que la Federación Gaditana de Fútbol ha tenido que suspender los partidos previstos en los distintos grupos del fútbol base. La provincia ha estado en alerta naranja por fuertes vientos que han llegado a sobrepasar los 100 kilómetros por hora y aunque el levante dio ayer por la tarde una pequeña tregua, Jerez y la comarca estará en alerta amarilla hasta las cero horas del domingo, motivo por el que la delegación de Deportes comunicó a la Federación Gaditana la imposibilidad de que se utilicen las instalaciones deportivas para los distintos partidos de la cantera. Se han cerrado al uso los campos de La Granja, La Caneleja, San Telmo, Anexo de La Juventud, Manuel Millán, Juan Fernández 'Simón', Blas Infante y Picadueñas. De esta manera, se han suspendido un total de 53 partidos de fútbol base: 1 en categoría juvenil, 10 en cadetes, 9 en infantiles, 14 en alevines, 11 en benjamines y 8 en prebenjamines. Los únicos campos que no se han cerrado, al no ser municipales, son los de Santa Fe (Marianistas) y Guadalcacín. En principio, los partidos programados para el domingo no se ven afectados.