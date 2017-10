"Hay que celebrar cada punto que consigamos"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, estaba conforme y satisfecho con el trabajo de su equipo aunque faltó la guinda del gol: "Meter el gol es lo que ha faltado porque defensivamente el equipo ha estado bien, no hemos concedido ocasiones quitando la del final, cuando ya estábamos más volcado y Álex ha hecho una gran parada, es la única de ellos. Nosotros hemos tenido córners, faltas, alguna llegada que la hemos puesto atrás y la han parado, algún penalti dudoso... Hemos estado ahí pero el balón no ha querido entrar".

Se refiere el técnico jerezano al penalti a Álvaro Ramírez que pareció claro y el propio lateral sanluqueño le aseguró "que le ha dado y le arrolla".

El Guadalcacín controló bien al San Roque de Lepe, que hasta la expulsión de Tore creó menos peligro del previsto: "Si te digo la verdad no me lo esperaba, creo que han venido con demasiado respeto. Ellos normalmente no juegan así y han puesto tres atrás y los dos laterales que suben y bajan, cinco atrás. Esperaba un poquito más de ellos en ataque pero a nosotros nos ha venido bien porque el control en el centro del campo lo teníamos nosotros, siempre teníamos uno más y hemos estado cómodos. Y a raíz de la expulsión pues mucho más".

El buen partido del Guada no se vio recompensado con el triunfo aunque Vázquez subraya que sumar siempre es bueno: "Una pena porque trabajas, lo haces todo bien, creas ocasiones, defensivamente estás correcto, estás atento, no concedes y al final te llevas un punto, el rival otro y mejor te sabe la victoria, claro, pero es lo que yo digo a los jugadores, que cada punto que consigamos hay que celebrarlo. Empatas y parece que has perdido pero no, cada punto que consigas hay que estar contento y hay que celebrarlo, que ganar partido y sumar puntos cuesta muchísimo trabajo".

Hay que tener en cuenta, además, el potencial del rival que había delante, un San Roque "aspirante a estar arriba, que tiene jugadores que vienen de categoría superior y otros internacionales extranjeros que tienen ofertas de clubes más altos, es un equipo importante".

La sorpresa en la alineación fue Álex Herrera en la portería, cambio "por rotar un poco, en esta plantilla los 19 se lo merecen todo pero solamente pueden ir convocados 16, de principio 11 y tres cambios. Pero se lo merecen todos, yo estoy contento con todo el mundo, tengo confianza en todos y esta semana que había tres partidos vamos a dar minutos a otros, que tres partidos en una semana te puede pasar factura. Y a Álex hay que verlo en la portería, ha tenido poco trabajo pero ha estado impecable".

Y después de la buena actuación del debutante ayer, Vázquez tendrá que elegir entre los dos porteros pero "eso no es un problema, es una bendición. El problema es cuando no sabes a quién poner porque no tienes más. Bendito problema".

Apostó el técnico guadalcacileño por Luis Castillo, Juanjo y Rodri en el centro porque "esperaba que ellos tocasen un poco más en el centro del campo: Jojo es un jugador con mucho recorrido, que abarca mucho campo; Camacho, que ha salido en la segunda parte; Tore tiene mucho la pelota... Y por ahí pensaba que iban a tener un poco más la pelota pero nos ha venido bien. Y Juanjo no había salido de inicio, también se merece estar ahí y la verdad es que lo ha hecho bien".

El Guada dejó ver varias jugadas de pizarra que a punto estuvieron de dar resultado: "En Tercera División raro es el entrenador que no tiene estudiado a los rivales, yo era consciente de que el scouting del San Roque lleva tiempo viéndonos y siempre hay que intentar meter cosas nuevas para sorprender, hemos hecho algunas que han salido bien pero no han terminado de entrar".