A certificar ya el 'play-off'

Un punto le basta sumar hoy al Arcos para certificar de manera matemática su clasificación para la fase de ascenso a Segunda División B. El primer objetivo del club que preside Francisco Valenzuela está al alcance de la mano, pero los arcenses no quieren despertar del sueño y aspiran a ser los campeones del Grupo X. La batalla se presenta encarnizada para los de José Manuel Pérez Herrera, líderes con los mismo puntos -69- que el Betis B, al que tienen que visitar dentro de dos jornadas. Pero para pensar en las tres últimas fechas contra los tres primeros todavía hay tiempo. De momento, el Arcos se afana en centrarse en el partido que debe dirimir en Las Cabezas contra un Cabecense que con 42 puntos tienen la permanencia a la vuelta de la esquina y que podría certificar hoy mismo. Si al Arcos le basta con un empate para estar entre los cuatro primeros, el Cabecense está en esa misma situación para mantenerse en la categoría por quinta temporada consecutiva.

El Arcos afronta el encuentro en Las Cabezas después de recuperar su mejor versión en el último partido disputado en el Antonio Barbadillo contra el Guadalcacín el pasado Domingo de Ramos, al que goleó 5-1 con un gran despliegue atacante y con un fútbol alegre. José Manuel Pérez Herrera pretende que su equipo prolongue ese buen juego en un campo que califica de "complicado" aunque confía en que sus jugadores sepan competir "como siempre hemos hecho esta temporada" para hacerse acreedores de los tres puntos.

Juan Gómez y Antonio Sánchez no entran en la lista por lesión y vuelven Fran y Zúñiga

Juan Gómez, que se tuvo que retirar en la primera parte del partido contra el Guada, es baja al no recuperarse de un fuerte golpe que sufrió en el empeine. No es la única ausencia de los arcenses, que también pierden a su goleador Antonio Sánchez, con molestias en el isquio. La baja del pichichi blanco es más por precaución, ya que el míster jerezano del Arcos no quiere tomar riesgos ante lo que se avecina en las próximas semanas. Por contra, regresan a la convocatoria y presumiblemente al once inicial tanto el meta Fran como el capitán Dani Zúñiga, que se perdieron el partido contra el Guadalcacín por sanción. En cuanto al equipo inicial, el técnico tiene un par de dudas en el ataque. Maqui podría jugar como hombre más adelantado y Jacobo, después del peso que tuvo en la victoria frente al Guada, jugará en una de las bandas, siendo la otra para Zafra. El técnico del Arcos ha intentado inculcar a sus jugadores que el partido más importante es el de hoy: "Queremos conseguir primero la clasificación y ya habrá tiempo para pensar en el duro calendario que hay por delante".