Vargas: "Este empate es importante, mantenemos a un rival a tres puntos"

Vicente Vargas, técnico del Xerez Club Deportivo, mostró su satisfacción por el punto obtenido en Chapín, que mantiene a su equipo con tres de ventaja sobre un rival directo. Repitió en varias ocasiones que el empate significa "muchísimo" para sus jugadores ya que una semana más "mi equipo sigue ahí" en la pelea por el ascenso a Tercera. El técnico azulino valoró el trabajo de su equipo pese a los problemas que se está encontrando, sobre todo de entrenamientos, y se congratuló de que en el derbi primase la "deportividad" de los dos equipos.

El entrenador xerecista comenzó su rueda de prensa apuntando su satisfacción: "Estoy muy contento sobre todo por la actitud de mis jugadores ante un gran equipo como es el Xerez Fútbol Club. En los prolegómenos de este partido me preguntaban si íbamos a ver fútbol y hemos visto fútbol, dos equipos repletos de intensidad y es verdad que el partido lo teníamos para haber ganado en dos acciones pero también es verdad que lo podíamos haber perdido. Por lo tanto, estoy muy contento con el resultado y de la imagen y la actitud del equipo".

En la expulsión de David se equivoca y hay un penalti claro por unas manos en un disparo nuestro"Seguimos sumando y demostrando que somos un equipo de los que aspiran a estar en los puestos de privilegio"

El técnico cree que la expulsión de David Narváez no fue justa y que hubo un penalti que pudo dar a su equipo la oportunidad de ganar el partido. "Yo no hablo de los árbitros pero me ha parecido que en algunas jugadas no hemos tenido suerte en las decisiones". En la expulsión de Narváez "creo que se ha equivocado totalmente y también he visto otra jugada, que a lo mejor me equivoco porque desde el banquillo no se ve muy bien, en la que ha habido un penalti claro por unas manos en un tiro nuestro. Si el árbitro no lo ha pitado es porque no lo habrá visto. Pienso que los árbitros no quieren perjudicar a un equipo y si no ha acertado en esa decisión es porque no lo ha visto", precisó.

Luego, Vargas explicó que el empate "significa mucho porque de cara a la moral de los jugadores es fenomenal. Visitábamos a un gran equipo, en un gran estadio y ante muchísimos aficionados y mantenemos a un rival que estaba a tres puntos y sigue estando a tres puntos. Significa muchísimo para el Xerez Club Deportivo y para sus jugadores", matizó. Además, el Xerez CD mantuvo la tercera plaza: "Una jornada más estamos ahí y es muy importante. En la primera vuelta a estas alturas teníamos cero puntos y ahora hemos sacado cuatro. Seguimos sumando y demostrando que somos un equipo más de los diez o doce equipos de los que aspiran a estar en los puestos de privilegio al final".

Así que Vargas cree que la afición puede soñar con dar el salto a Tercera: "De hecho está soñando. Si otros equipos que van el once, el diez o el nueve sueñan con estar arriba, nosotros que vamos terceros tenemos que soñar también".

El técnico elogió la actitud de sus jugadores, que tienen al equipo en puestos de ascenso pese a los problemas que están teniendo para entrenar. A este respecto, Vargas comentó con algo de retranca que "hemos ido a Decathlon a comprar unos abriguitos porque a las nueve de la noche cuando empezamos a entrenar y a las once cuando terminamos está haciendo un frío tremendo. No estoy hablando en broma, estoy diciendo que la entidad esta semana tiene que comprar alguna prenda de abrigo para poder entrenar a esas horas. El último entrenamiento que hicimos fue en el Anexo de La Juventud y en medio campo, que no sé si tendrá 45 o 40 metros y fíjate en las condiciones que estamos entrenando".

Pese a que ambos equipos acabaron con diez, el partido transcurrió por cauces deportivos, algo que Vargas ya sabía que iba a pasar: "El 90% de los jugadores han estado juntos en categorías bases e incluso algunos salen juntos con sus novias. Ha pasado lo que esperaba, una gran deportividad, todo el mundo saludándose y no hay más. Esto es fútbol, es un juego y no hay que llevarlo más allá. Todas las personas que lleven el fútbol más allá del juego se están equivocando. Esto es un juego, hay que disfrutarlo y no hay que llevarlo a la enemistad", puntualizó.

Por último, se refirió a la baja de David Narváez para recibir al Ciudad de Lucena: "Somos muy poquitos en plantilla pero estamos muy implicados y ya buscaremos soluciones a este problema. David Narváez hace un trabajo inmenso en el campo y lo vamos a echar en falta pero hay otros compañeros que saldrán como ya han salido en otras ocasiones. Aquí todos son iguales, todos están implicados y quien salga lo hará al máximo".