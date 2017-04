"Si ganamos daremos un paso enorme, si se pierde no pasa nada"

-¿qué espera del partido en Alcalá contra el Estrella?

-Es un partido bastante complicado frente a un contrario que la verdad es que está haciendo una campaña fenomenal; no fenomenal sino espectacular. Un equipo que la verdad es que ha perdido muy poquitos partidos en esta segunda vuelta y en su casa además es muy fuerte, por lo tanto va a ser un partido bastante bastante difícil.

-¿El empate sería un buen resultado?

-Nosotros vamos a ir a ganar, hemos planteado el partido como siempre lo planteamos y ni nos vamos a meter atrás ni vamos a jugar con el resultado. Nosotros vamos a ir a ganar, si después se da un empate, todo lo que sea sumar bienvenido sea, pero nosotros vamos a ir a ganar, lo tenemos muy claro: hemos planteado el partido durante la semana para ir a ganar, eso es lo que nos interesa y lo que queremos hacer.

-El equipo debe estar con la moral por las nubes tras remontar en el descuento...

-Está claro que el grupo tiene una moral altísima pero también la teníamos cuando fuimos a Conil, que habíamos ganado el partido anterior. Aquí yo ya dije y siempre lo hablamos, hasta que faltaran dos, tres o cuatro jornadas aquí no se iba a decidir nada, ni por arriba ni por abajo, y va a ser así. De hecho, también dije que el Cádiz B no se fiase, no para ascender, que pienso que lo tiene hecho, pero sí para ser campeón. Está claro que no se tiene que fiar, son dos partidos, seis puntos. Y esta semana juega en casa del segundo, o sea que si perdiera se pondría a tres. La verdad es que aquí no hay nada decidido, hay que seguir trabajando y todas las semanas vemos que hay resultados sorpresas, eso está ahí.

-Juan Antonio Sánchez Fraznón dice que para el Xerez DFC el partido en Lucena es una final. ¿Para el Xerez CD el partido en Alcalá es una final?

-Yo digo que nosotros tenemos ocho finales, tenemos que ir partido a partido y si en este partido nos sonríe la suerte, pues fenomenal. Pero si no nos sonríe pues iremos a por el próximo: estamos a una distancia de dos partidos y dos partidos seguidos los puede perder cualquiera y dos partidos seguidos los puede ganar cualquiera, y eso te da la opción de meterte ahí arriba, no estamos hablando de que queden dos o tres jornadas que si perdieras este partido sería decisivo, entonces sí sería una final, pero quedan ocho partidos, 24 puntos, y aquí queda todavía mucho que hablar. Si se gana habremos dado un paso muy grande, fenomenal, y si se pierde no pasa nada, a recuperarlo el siguiente partido y ya está.

-¿En el equipo titular habrá algún cambio además de la entrada de Orellana?

-Puede ser, hemos estado trabajando con diferentes formas de atacar este partido, vamos a ver.

Terminaremos de trabajar los sistemas y ya decidiremos qué jugadores entran y los que no.