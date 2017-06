Los guantes vuelven al asfalto

Si la Fórmula 1 necesitaba más condimentos en la temporada más igualada de los últimos tiempos, el Gran Premio de Azerbaiyán se los terminó de entregar: se acabó la etapa del respeto y la amistad entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton; la era de los guantes ha empezado.

Por más que muchos criticarán el comportamiento del alemán en la carrera de Bakú por golpear deliberadamente el monoplaza del inglés, también son muchos los que celebran que se encienda la polémica entre los dos máximos aspirantes al título. Si bien las autoridades de todos los deportes pretenden que sus estrellas sean modelos en la transmisión de valores como el respeto y la caballerosidad, también son conscientes de que una auténtica rivalidad alimenta el interés de la competencia. "Son guerreros", aseguró Toto Wolff, jefe de deportes de motor de Mercedes. "En este momento, ellos están en una guerra. Están luchando por ganar carreras y el campeonato. Los guantes están listos. El deporte necesita rivalidades. Y lo que vimos en Bakú es el ingrediente perfecto para un gran campeonato", aseguró el austriaco.

El alemán suma ya nueve puntos de penalización; a los 12 se perdería una carrera

El incidente de la polémica se produjo en la vuelta 22, cuando Vettel golpeó con su Ferrari la parte trasera del Mercedes de Hamilton cuando éste, que rodaba en primera posición y con el coche de seguridad en pista, frenó a la salida de una curva en exceso. Entonces el germano aceleró, se colocó a la misma altura del Mercedes y dio un volantazo para impactar de forma voluntaria rueda contra rueda.

"Si quiere probar que es un hombre, debemos hacerlo cara a cara", indicó Hamilton sobre la polémica actitud de su rival. "Imaginen la reacción de todos los niños y jóvenes que nos estaban viendo al ver ese tipo de comportamiento de un campeón del mundo", añadió. Vettel, en tanto, se defendió de las acusaciones. "No tengo ninguna duda de que él frenó", dijo. "No me lo llevé por delante a propósito, hay una reacción en cadena".

Más allá de las declaraciones, para los comisarios el incidente apenas mereció una sanción leve para el alemán, que debió parar en los boxes diez segundos. La penalización no le impidió ganar el duelo sobre Hamilton, después de que el británico tuviera que entrar de nuevo en la vuelta 31 para que le cambiaran el protector de la cabeza, que se la había desprendido. De esta forma, el inglés vio cómo aumentó su desventaja hasta los 14 puntos en una carrera en la que todo iba a su favor.

La historia de la Fórmula 1 está marcada por rivalidades: desde Niki Lauda con James Hunt a Alain Prost con Ayrton Senna, pasando por Michael Schumacher con Mikka Hakkinen o Nigel Mansell con Nelson Piquet. Con 12 carreras por delante en 2017, el Vettel-Hamilton promete meterse entre los grandes clásicos de la categoría.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo, insistió en que no había hecho nada malo y, al menos, trató de enfriar la polémica: "No tengo ningún problema con él, lo respeto mucho por lo gran piloto que es". Lo cierto es que ahora el germano está al borde de ser sancionado con una carrera de suspensión, ya que recibió tres unidades de los llamados puntos de penalización y llegó a nueve. Y de acuerdo con el reglamento de la FIA, quien llega a 12 durante un año debe cumplir un gran premio de suspensión. El riesgo para él está en el Gran Premio de Austria, que se correrá el 9 de julio. A partir del 10 de julio, se le irán dos puntos de penalización por una sanción en la carrera de Silverstone de 2016.

Sin embargo, el panorama en la categoría es ahora bien diferente. "Creo que Vettel ha perdido la cabeza", apuntó Christian Horner, jefe de Red Bull y que trabajó varios años con el germano, al comentar el incidente. "Normalmente, es un tipo decente. Por eso esto no lo entiendo", comentó Lauda, jefe del consejo de vigilancia de Mercedes. "Está loco. Hamilton lo golpeará un día. Pero no con el coche, sino con el puño", aseguró.

La violencia física, probablemente, sería dar un paso demasiado grande. Sin embargo, la era de los guantes en la Fórmula 1 parece haber llegado.