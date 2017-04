La historia se repite (0-0)

Mendoza: "El ascenso se lo van a jugar entre los tres de arriba, a nosotros se nos escapó"

Jesús Mendoza, técnico del Jerez Industrial, no escondía su decepción después del empate contra el Sanluqueño B: “El equipo no salió como en otras ocasiones, como venía jugando en casa, y aún así hemos tenido algún acercamiento en el primer tiempo. En el segundo hicimos variantes para ir a por el partido y es verdad que ellos con un jugador más se han asomado por la portería nuestra y han podido marcar. El equipo lo ha intentado con más corazón que cabeza”, dijo. Mendoza explicó que al equipo “le han podido las ganas. Sabíamos que había rivales que habían pinchado y creo que ellos mismos se meten más presión de la que puedan tener. Y al final, un partido que era importante para acortar distancias y meternos también ahí arriba y apretar la cosa pues nos vamos decepcionados. Los chavales saben que era un partido para ganar los tres puntos y nos vamos decepcionados. Es una lástima y más aquí en casa pero el equipo se lo ha dejado todo pero no ha tenido frescura, no hemos tenido las ideas tan claras como en otras ocasiones”. Y es que de nuevo se pinchó contra un rival de la zona baja: “Lo hemos visto, durante toda la temporada no hemos tenido problemas con los equipos de arriba, haciendo grandísimos partidos, pero con los de abajo es nuestro talón de Aquiles”. La victoria hubiera colocado al Industrial a cuatro puntos del líder: “Teníamos aún esperanzas, claro que sí. Si hubiésemos ganado hoy -ayer para el lector-, claro que sí. Pero ya se nos ha escapado porque son seis puntos a falta de tres jornadas. Se lo van a jugar entre los tres equipos de arriba. No me ha sorprendido su victoria en El Rosal aunque ahora tanto ellos como el Balón tienen un calendario más complicado y el Trebujena quizá algo mejor pero esto del calendario nunca se sabe”.

Mientras, el técnico del Sanluqueño B, Rubén Pérez Herrera, comentó tras el partido que “el objetivo era intentar conseguir los tres puntos pero teníamos claro que el empate también era bueno sabiendo que el Estella había perdido. Le llevamos tres puntos más el gol ‘average’ quedando tres partidos, dos en casa. A ver si podemos sentenciar la permanencia”. El entrenador verdiblanco vio “bien” al Jerez Industrial “ha sido un partido muy igualado, con ocasiones para los dos. En la primera parte nos crearon mucho peligro porque no estuvimos bien situados pero en la segunda salimos mejor y hemos tenido un par de ocasiones de cuatro contra dos y cinco contra tres que no hemos sabido ejecutar correctamente”.