Mucho en juego en el Juan Simón

El Juan Fernández 'Simón' de la barriada de San José Obrero acoge esta tarde (17:00 horas) un derbi local entre el equipo dueño del terreno y un Jerez Industrial que pasa por el mejor momento de la temporada. Cuatro victorias consecutivas suman los de Jesús Mendoza, la última de relumbrón en casa del Balón de Cádiz, invicto en El Rosal hasta que pasó por allí un cuadro industrialista que se ha enganchado casi definitivamente a la lucha por el ascenso a División de Honor, si bien todavía son cuatro los puntos que separan a los jerezanos del líder, el Chiclana Industrial, y tres de los más inmediatos perseguidores de los chiclaneros, Tesorillo y Trebujena. Saldado con empate el duelo con los de Toni López, a los blanquiazules les quedan medirse a los dos primeros, además de forma consecutiva, visitando al Tesorillo y seguidamente recibiendo en La Juventud al Chiclana Industrial.

Antes de esos choques que se antojan vitales para la suerte de los blanquiazules, el equipo jerezano está poco menos que obligado a saldar con victorias tanto el encuentro de hoy en San José Obrero como el de la próxima semana en casa frente al Jédula. El de hoy se antoja más complicado, dado que el equipo que entrena Antonio Clavijo 'Canito' es un hueso duro de roer en su campo, en el que se hace fuerte temporada tras temporada. Y es que un equipo humilde como el San José Obrero se codea con clubes de la solera y la historia del Jerez Industrial y de otras importantes poblaciones de la provincia y eso es gracias al gran trabajo que desde el banquillo, la dirección técnica y la directiva se lleva a cabo desde hace varios años.

Dani Castro y Rodri son bajas en el Industrial, vuelve Juanito y entran Vega y Juanma LongaCanito pierde a Pepe y Costilla y entra en la lista el meta Pablo Serrano, antes en Rota

El partido tiene sus connotaciones especiales al tratarse de un derbi local en el que ninguno regalará nada. En el San José Obrero, Canito tiene cuatro bajas. Pepe debe cumplir un partido de sanción tras su expulsión en Chipiona y Costilla cumple el tercero de los cuatro encuentros con los que le castigó Competición, por lo que no se podrá enfrentar a su antiguo equipo. Están lesionados Pérez y Ramírez. Entra en la convocatoria el último refuerzo, el meta jerezano Pablo Serrano, procedente del Rota y que jugó tanto en el Xerez Deportivo FC como en el Sanluqueño B. Canito ha citado a toda la plantilla a las tres y media de la tarde y será entonces cuando decida los 16 que se visten de corto.

Por su parte, Jesús Mendoza no puede contar con los sancionados Rodri y Dani Castro y ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica tanto a López como a Villalustre. Sí entra el último refuerzo, Juanma Longa, que presumiblemente comenzará el partido en el banquillo. Para cubrir la plaza que deja vacante Rodri en el lateral derecho, el míster jerezano tiene la opción de Paquín o Jesús Vega, alta después de cumplir un partido de sanción. En el centro del campo, es probable la entrada de Sergio Iglesias en lugar de Dani Castro mientras que Mendoza no está al cien por cien después de pasar por un proceso gastrointestinal esta semana aunque parece poco probable que se quede en el banquillo. La principal novedad es la vuelta a la convocatoria de Juanito después de más de un mes y medio fuera por lesión y Daza se cae de la misma por motivos laborales. El meta Pablo, que se lesionó la pasada semana en un entrenamiento, no se ha recuperado. Los 16 elegidos por Mendoza son Menacho, Samuel, Álex, Juanma Sánchez, Joselito, Dani Rivero, David Piñero, Juanma Longa, Jesús Vega, Dani Benítez, Juanito, Sergio Iglesias, Paquín, Mendoza, Quintero y Antoñito.