Ciudadanos anuncia "muchos independientes" en sus listas

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, pidió ayer comprensión a los suyos para incorporar a "muchos independientes" en las candidaturas, como el ex primer ministro francés Manuel Valls, cuyo ofrecimiento para liderar las listas al Ayuntamiento de Barcelona espera que "acabe cuajando".

En el primer encuentro nacional de la formación, celebrado ayer en San Lorenzo de El Escorial, Rivera subrayó que para lograr victorias electorales se requiere talento y que Ciudadanos no puede ser "un PSOE o un PP cualquiera", sino "una reformulación de lo que tienen que ser los partidos en el siglo XXI".

Sánchez advierte a C's que "no se puede estar a los dos lados del balancín"

"Nos hemos conjurado para ganar, no solo porque nos guste ganar, sino porque si no ganas, no gobiernas y si no gobiernas, la transformación es mucho más complicada", agregó.

Según Rivera, C's ha aprendido en esta legislatura que "obligar a hacer cambios a los que no quieren cambiar nada es agotador". Además, añadió que el bipartidismo no cree en las reformas e intenta "a la mínima que puede incumplir los pactos, engañar a los ciudadanos e, incluso, a veces protegerse" impidiendo que salgan adelante iniciativas como las planteada por su partido para luchar contra la corrupción.

"El muro rojo y azul bloquea las reformas naranjas", afirmó Rivera, que instó a sus compañeros de filas a trabajar para ganar, porque "si no, estos señores no van a hacer nada".

Uno de los aludidos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arremetió ayer por su parte contra la "corrupción" en el PP en "Madrid, La Rioja y el conjunto de España" y aprovechó para advertir a C's de que "en política no se puede estar en los dos lados del balancín", en alusión a la situación de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. Durante un acto público en Logroño, Sánchez subrayó que lo que está haciendo Albert Rivera con Ángel Gabilondo no es más que lo que hizo Pablo Iglesias con él mismo en la investidura fallida de 2016.