Rajoy apela a la "sensatez" en Cataluña para disipar el "único riesgo de la economía"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confiado este miércoles en que en 2018 se actúe "con sensatez y sentido común" en Cataluña para disipar la única incertidumbre que cree que tiene la economía española y así seguir avanzando en datos de creación de empleo.

Rajoy ha apelado a esa sensatez en Cataluña en su primer acto público de 2018, consistente en la puesta en servicio de la ampliación de la circunvalación de Santiago de Compostela y en el que ha estado acompañado, entre otros, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Las inversiones en infraestructuras ha considerado que tienen pleno sentido en la medida en que son capaces de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos e impulsar las posibilidades del tejido productivo. Se trata, según ha resumido, de mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad de la economía, algo que considera el objetivo esencial de un país en pleno proceso de recuperación económica.

Una recuperación que cree que demuestran los datos de empleo de 2017 conocidos hoy y que y que ha dicho que "reconfortan" y suponen un estímulo para seguir avanzando y actuando en la misma dirección.

Según los datos del Ministerio de Empleo, el número de desempleados registrados disminuyó en 290.193 personas durante 2017, hasta situar la cifra total de parados en 3.412.781, la más baja registrada a cierre de año desde 2008.

Además, la afiliación media a la Seguridad Social registró un aumento de 611.146 afiliados durante 2017, hasta los 18.460.201, tras sumar 42.444 ocupados en diciembre, con lo que el incremento anual supone la mayor subida desde 2005.

Rajoy ha asegurado que todos esos datos deben servir para seguir trabajando en el mismo sentido y ha recalcado que el número de afiliados a la Seguridad Social es el mejor desde hace más de diez años. Pero ha resaltado de forma especial la mejora en la calidad del empleo porque ha recordado que también desde hace más de diez años no se creaban tantos puestos de trabajo fijos.

Rajoy ha reiterado el objetivo de lograr a finales de 2019 que haya 20 millones de personas trabajando, algo que ha dicho que se puede conseguir "si todo el mundo pone de su parte lo que tiene que poner".

También está convencido de que puede mantenerse el crecimiento económico en el entorno del 3 por ciento después de haberlo hecho ya en los últimos años y haber creado más empleo que nadie en la UE. "El único factor de incertidumbre que tenemos en estos momentos para la economía española y para la creación de empleo es puramente político", ha reiterado en referencia a la crisis Cataluña.

Pero ha proseguido: "Si en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y sentido común, España podrá crecer por encima del 3 por ciento un año más y crear más de medio millón de puestos de trabajo".

El presidente del Gobierno ha felicitado al presidente de la Xunta por el cumplimiento de los objetivos de déficit para su comunidad y ha aprovechado para advertir de que si no se cumplen los compromisos macroeconómicos, es imposible generar empleo, bienestar y riqueza. También ha destacado que la Xunta sea capaz de pagar a proveedores en menos de una semana cuando en España, en el momento en el que él llegó al Gobierno, se les pagaba a 600 días vista. "Al final, en política, lo único rentable al menos a medio y largo plazo es hacer las cosas bien. Luego, si hay premio, mejor, pero si no lo hay -ha subrayado-, tampoco pasa nada porque no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila y hacer las cosas bien".