El Supremo procesará el viernes a Turull y otros cinco imputados por el 'proces'

El Supremo comunicará a los implicados en el proces sus autos de procesamiento el próximo viernes y, además, celebrará una vistilla para posibles medidas cautelares para la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los ex consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

El juez que instruye el caso por el proces en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comunicará los autos de procesamiento el próximo viernes a los 28 imputados en este caso a las 10:30.Además, someterá a las personas citadas a una vistilla para decidir si les impone prisión preventiva o las mantiene en libertad bajo fianza.

En una providencia firmada este miércoles el magistrado cita a todas las partes personadas en el sumario que él instruye sobre el proces hacia la Declaración Unilateral de Independencia para que el viernes 23 de marzo a las 10:30, acudan al tribunal para que les comunique el auto de procesamiento.

De este modo, la decisión del magistrado abre tres novedades: una, que podría haber nuevas prisiones preventivas (o no); dos, que se acerca el momento de abrir juicio oral, puesto que como ya ha dicho en alguno de sus autos el magistrado y demuestra este nuevo paso adelante en la instrucción, la investigación está llegando a su fin.

Y tres, que la posible candidatura de Jordi Turull a la presidencia de la Generalitat se podría ver afectada en el caso de que se adoptara una medida de prisión contra él, pues ello podría conducir a su suspensión, eso sí, suponiendo, además, que fuera procesado por rebelión.

En todo caso, se trata de posibilidades que se confirmarán el viernes, cuando se conozca cuál es el delito por el que resultan procesadas las personas implicadas y también qué medidas cautelares adopta el magistrado.

Lo cierto es, respecto a este último aspecto, que la providencia de hoy ordena que se cite "a los encausados que a continuación se indican" (Forcadell, Rovira, Turull, Romeva, Rull y Bassa) "que deberán acudir acompañados de letrado, a fin de practicar la comparecencia prevista por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El citado artículo señala que "cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza".

En otras palabras, el juez les pregunta al fiscal y a la acusación popular ejercida por Vox si solicitan prisión provisional para estas seis personas citadas o deben seguir en libertad bajo fianza.Forcadell, Rovira y los exconsellers de la Generalitat Raúl Romeva, Carles Mundó, Josep Rull y Jordi Turull están ya en libertad bajo fianza.

Entre los imputados en este proceso, además de los citados y de quienes están en prisión preventiva (el ex vicepresidente Oriol Junqueras, los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el ex consejero de Interior Joaquim Forn) figuran personas como el ex presidente Artur Mas o Anna Gabriel (CUP) y Mireia Boya (CUP).A ellos se suman, entre otros, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los ex consejeros Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos fugados, como Gabriel. También deberán acudir los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares. En total, los imputados suman 28.