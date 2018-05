Todos los diputados del PSOE firman la moción de censura contra Mariano Rajoy

La moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy registrada este viernes por el Grupo Parlamentario Socialista cuenta con las firmas de los 84 diputados del grupo, junto a la de Pedro Sánchez como candidato alternativo, pese a que él no es diputado.

En la iniciativa, que ha difundido el PSOE, se justifica la presentación de la moción por la necesidad de que el jefe del Ejecutivo asuma su responsabilidad política por la sentencia del caso Gürtel, que condena al PP como partícipe a título lucrativo de esta trama de corrupción.

"La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía. Y la permanencia en la Presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional, afectaría gravemente a la credibilidad de la Presidencia y del Gobierno, y a la propia dignidad de la democracia española", argumenta el PSOE en su moción.

En el texto registrado esta mañana en la Cámara Baja, se critican las explicaciones que han dado los dirigentes del PP desde que la Audiencia Nacional inició en 2009 las investigaciones de la trama Gürtel, y se apunta que trataban de presentar al propio PP como "víctima o perjudicado".

Inicialmente, destaca, afirmaban que los investigados eran "personas honorables cuya culpabilidad no podía probarse" y que el partido no podía considerarse "participante de estas actividades delictivas". No obstante, el PSOE subraya que la sentencia conocida este jueves no solo condena a diferentes cargos públicos y orgánicos del PP, sino a la propia organización "como responsable a título lucrativo".

La moción socialista se refiere expresamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien recuerda que fue secretario general entre 2003 y 2004 y que es presidente de la formación desde 2004. Según entienden, el PSOE considera que Rajoy "ha eludido cualquier tipo de responsabilidad política", algo que para los socialistas tuvo su "máxima expresión" tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso en agosto de 2017, a petición de todos los grupos de la oposición, después de declarar como testigo en el juicio de la primera parte de la Gürtel.

Así, el escrito habla de "una clara dejación política de su responsabilidad", máxime cuando la sentencia no da "credibilidad" a la declaración de Rajoy en sede judicial. "Lo que reviste aún mayor gravedad", sentencia.

"Si bien la responsabilidad penal se dirime ante los tribunales, de los cuales emana esta sentencia, de los hechos probados en la misma se deriva, a juicio de los firmantes de la presente moción, la responsabilidad política de quien hoy es presidente del Gobierno", exponen los diputados socialistas.