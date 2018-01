El rey emérito viajó a Ginebra para celebrar el 50 cumpleaños de Urdangarín

El rey emérito don Juan Carlos viajó a Ginebra para celebrar el lunes pasado el 50 cumpleaños de Iñaki Urdangarín.

Esta es la primera ocasión -de la que se tiene constancia- en la que el Rey emérito visita la ciudad suiza en la que se instalaron la infanta Cristina y su esposo tras el estallido del caso Nóos, informa el diario El Mundo.

Han pasado cuatro años de aquello y durante todo este tiempo jamás se ha visto una fotografía del padre de Felipe VI en Ginebra ni mucho menos acudiendo al domicilio de Cristina e Iñaki, un dúplex de doce habitaciones situado en el número 12 de la Rue des Granges, una de las zonas con más historia de la ciudad.

Según la versión oficiosa, la relación entre don Juan Carlos y su yerno estaba totalmente rota. Algo que pareció demostrarse en el 80 cumpleaños del Monarca emérito, el pasado 5 de enero, en que los ex duques de Palma y sus hijos fueron los grandes ausentes del multitudinario almuerzo al que congregó en Zarzuela a cerca de 70 parientes de Don Juan Carlos. Al que por supuesto no faltaron los Reyes Felipe y Letizia con sus hijas, Leonor y Sofía, ni tampoco la Infanta Elena con Froilán y Victoria Federica. Se dijo que la razón de la ausencia de la infanta y sus hijos fue el veto de Zarzuela impuso al ex duque de Palma.