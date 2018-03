"Hoy en día se critica sin ver el espectáculo, solo por la foto "

-hoy es su noche, presenta su segundo disco en Jerez. ¿Cómo se enfrenta a la cita?

-Con nervios. Estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida, de mucha responsabilidad, pero con las mismas ganas del primer día. Hoy presento 'Con la voz en la tierra', que es un disco que muestra quién soy, mi esencia y mi forma. Soy de los que piensa que haga lo que haga siempre voy a sonar flamenco, por mucho que vuele siempre voy a tener los pies en la tierra. Es un juego de palabras.

-¿Pesa en ocasiones el apellido Carpio? Por aquello de la responsabilidad...

-El apellido pesa, claro. Tengo mucho respeto, admiro a mi familia y su forma de cantar. Pero necesito aportar algo dentro de lo que mi gente representa. Reconozco que me salgo un poco del tiesto...

-¿Cómo que se sale del tiesto? -Que participo en espectáculos distintos, no soy del que ofrece sólo recitales, interpreto otros estilos diferentes a los habituales... No me quiero quedar sólo ahí. En 'Con la voz en la tierra' muestro lo que soy, insisto. Me gusta incluir nuevos instrumentos, trabajo con compañeros que me han ayudado a abrir la mente.

-Se refiere a Manuel Liñán, por ejemplo, ¿no?

-Claro, a él le debo bastante y estoy encantado de compartir con él tantos espectáculos, junto a Manuel Valencia que para mí es fundamental. Poco a poco, sin darme apenas cuenta, mi mente ha sufrido un cambio para mejor teniendo una visión más abierta, no siendo tan limitado. Empecé con Cristobal 'El Jerezano', en 'Los Chavalitos de España' con el Londro y Alfonso Mijita, y desde entonces he ido absorbiendo todas las facetas que puede tener un cantaor. Viajar tanto me ha venido muy bien para crear mi propio disco, mi propio espectáculo. Yo soy cantaor, en toda su amplitud. Me molesta que por cantarle a un bailaor se tenga menos prestigio. Algunos hacen eso pero se anuncian como artista invitado... ¿qué diferencia hay? Se es o no se es cantaor, y luego se estudia.

-O sea, que cantaor se nace...

-Yo creo que sí, pero hay que estudiar. Suelen decir que yo sueno distinto en mi familia porque estudio los cantes... pero es que el cante hay que conocerlo como hacía Camarón o Antonio Mairena, o el propio Juanito Mojama, que era un gran seguidor de Don Antonio Chacón. Quien no estudie los cantes que se baje de este autobús porque no va a llegar a ningún lado.

-Se muestra usted un tanto reivindicativo...

-Es que a veces cansa tener que justificarse por estar en una compañía o cantarle a un bailaor. Parece que es poca cosa... que no soy cantaor como otros que van en solitario. Yo llevo mi carrera lo mejor que puedo pero es que te encasillan y ya resulta pesado. Lo que intento es disfrutar y unirme a gente que me aporte.

-En este disco cuenta con grandes colaboraciones como las guitarras...

-Este disco no hubiera sido lo mismo sin compañeros como Santi Lara, que es el productor y también me acompaña con su guitarra. Otro de los que han aportado bastante es David Lagos, que es un maestro con sus ideas. Está Manuel Valencia y Diego del Morao, y el resto del equipo, que son bastante.

-En cuanto al contenido, ¿qué podemos encontrar?

-He querido mostrar una selección de cantes que me identifican, como la soleá, con un contrabajo, una taranta, la seguiriya, los tangos del Piyayo, dos bulerías, una dedicadas a Moraíto y otras a mis padres, una milonga mezclada con bambera, romances.. algunas letras incluso mías.

-¿También compone usted?

-Sí, me gusta y lo hago con mucho respeto.

-Respeto, la palabra clave.

-Hoy la gente critican los espectáculos sin verlo en directo, solo por una foto. Todo el mundo merece un respeto.