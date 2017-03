En el corazón del baile

Tras once años sin participar en el Festival de Jerez, Juan Antonio Tejero e Irene Carrasco vuelven con "toda la ilusión del mundo y con ganas de dejar claro nuestra evolución en esta última etapa de nuestras carreras", asegura el bailaor. Presentan un espectáculo que han titulado 'Leyenda y legado' con la intención de "dar el sitio a las leyendas vivas que nos quedan del baile más natural" como Diego de la Margara o Tía Yoya, así como al "maestro" Manolo Marín y al Tío Pepe de Sevilla. "Ellos son los que nos han dejado el legado que recogemos nosotros desde el respeto", continúa diciendo Tejero.

"Llevábamos mucho tiempo intentando estar con un proyecto de este tipo en el Festival pero hasta ahora no han contado con nosotros", cuenta Juan Antonio, "pero no teníamos prisas, preferíamos que nuestro momento fuera este, con toda nuestra gente en el escenario y sin formar parte de ideas que no fuesen las nuestras", añade Irene. Un espectáculo que cuenta con la participación al cante de Mara Rey, Tamara de Tañé y Juanillorro, la guitarra de Malena Hijo e Ismael Heredia y las colaboraciones mencionadas. "No se nos puede olvidar agradecer a Fátima Canca su gran trabajo en el diseño del vestuario". El espectáculo dará comienzo a las siete de la tarde en Sala Compañía y han conseguido colgar el cartel de no hay billetes.

"Será una noche inolvidable para nosotros porque contamos con nuestra gente", afirma el bailaor, ya que "es muy importante para nosotros, por ejemplo, que esté Manolo Marín, pues con él comenzamos los primeros cursos del Festival cuando nosotros empezábamos hace veintiún años", cuenta Irene.

Para estos bailaores volver a actuar en Jerez "es una forma de rencontrarse con sí mismo", pues al llevar tanto tiempo instalado en Sevilla con la escuela de baile "te das cuenta que Jerez sigue siendo Jerez, tiene la llave del compás, y ese amor por el cante, esa forma de bailar y controlar los tiempos que tanto se valora fuera, es lo más difícil de todo".

La fin principal de 'Leyenda y legado', según cuentan sus protagonistas, no es otro que "dar espacio al baile tradicional, ese pellizco, esa forma tan emocionante de dejarse llevar en un escenario llevando toda una vida en el baile", y por eso cuentan con una Tía Yoya "que está disfrutando de cada ensayo como la que más", o con Diego de la Margara "al que hay que dejar bailar a su forma, soy yo el que me tengo que fijar en él para hacerlo a su estilo", dice Juan Antonio. No sólo habrá bulerías, también tangos de Triana que hará "nuestro" tito Pepe, de Sevilla, o bulerías por soleá, también interpretarán soleá, seguiriya y martinete, "que haremos Irene y yo". Ambos pretenden que este espectáculo "no caiga en el olvido", intentándolo llevar a la próxima Bienal de Sevilla o "a cualquier parte que les interese el flamenco más natural de Jerez".

A las nueve de la noche, y en el Teatro Villamarta, Eduardo Guerrero se enfrentará por primera vez en solitario al público del Festival. El gaditano ha pasado en muchas ocasiones por el mismo escenario, pero siempre dentro del elenco artístico de otros artistas como Eva Yerbabuena o Rocío Molina, amén de otras apariciones en espacios como la Sala Compañía con 'De Dolores' o 'El callejón de los pecados'.

Esta vez, el bailaor presentará 'Guerrero', un montaje en el que "a pesar del título no existe nada de violencia ni luchas ni guerras", explicó en San Ginés. Habrá "lo que ha sido mi relación con la mujer, desde mis maestras, Carmen Guerrero, La Chiqui, Aída Gómez, Eva Yerbabuena y Rocío Molina, a mi propia madre, mis amigas e incluso el elenco de cantaoras que aparecerán en la escena".

Curiosamente serán sus paisanas Anabel Rivera y Samara Montañez, además de la jerezana Sandra Zarzana, las que conformán el equipo artístico, donde también están incluidas las guitarras de Javier Ibáñez y Juan José Alba.

El día lo cerrará una nueva propuesta discográfica, 'Pasaje en el tiempo', un disco que acaba de salir al marcado y que se presenta oficialmente en el Festival de Jerez a modo de espectáculo. Bajo la producción artística de David Lagos y la producción ejecutiva de Antonio Ramírez, el trabajo reúne a tres de las nuevas voces cantaoras de Jerez: Manuel de la Nina, Enrique Remache y Rafael del Zambo; además de la guitarra de otro joven valor, Fernando de la Mini. Para la puesta en escena el espectáculo contará también con el baile de Saray García, y las colaboraciones de El Zorri, Enrique Soto, o Enrique 'El Zambo', entre otros.