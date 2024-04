Cinco planes para este Puente de Mayo en Jerez

Este miércoles 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, será festivo en todo el territorio nacional por lo que, muchos afortunados, dispondrán desde este martes 30 de abril de un pequeño puente para el descanso o el disfrute del ocio, el deporte o la naturaleza.

Esta pequeña parada en mitad de la semana da pie a la organización de diferentes planes pese a que a la meteorología no parezca acompañarnos en Jerez de la Frontera, ya que la Aemet vaticina una jornada nubosa con la presencia de lluvia en las primeras horas de la mañana.

No obstante, aquí van cinco propuestas para el recreo y la diversión, ya sea en familia, pareja, amigos o en solitario.

Estrenos de cine y de ópera

Los cines de Jerez estrenan este puente de mayo dos cintas muy esperadas, una para niños: Garfield y otra para los amantes de las películas de terror: Inmaculate.

Garfield, el mundialmente gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior. Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre –el desaliñado gato callejero Vic– Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco.

Immaculate narra la historia de Cecilia (Sydney Sweeney), una tímida y joven creyente que ha decidido convertirse en monja y consagrar su vida a Dios. Aceptada en un convento en Italia, descubre que su nuevo hogar guarda un siniestro secreto

Por otro lado, la Royal Opera House de Londres estrena en los cines de todo el mundo su ardiente nueva producción de Carmen, de la mano de Damiano Michieletto. Llegará en directo, vía satélite, desde el Covent Garden londinense a la provincia de Cádiz. Cádiz (Mk2 Cinesur Bahía) y Jerez (Multicines Jerez) proyectarán este estreno mundial. Será este 1 de mayo, a las 19:45 horas.

El director de escena italiano evoca en esta tórrida producción (coproducida con el Teatro Real de Madrid y la Scala de Milán) toda la pasión y la sensualidad de la música de Bizet, que incluye la seductora habanera de Carmen y la estimulante canción del toreador. La nueva puesta en escena es rica en dramatismo y potencia, y actualizada al siglo XXI. Con excelente crítica, ha agotado las entradas en la Royal Opera House.

Ruta por la naturaleza en los senderos de los Montes de Propios

Esta semana hemos conocido que Montes de Propios de Jerez ha renovado la señalética de varios de sus senderos por lo que se convierte en una excusa perfecta para acercarse a este bello paraje.

Las rutas van desde los 4,3 kilómetros de la más pequeña, Casa de Torres, a los 18,4 de Brañahonda. Los Montes de Propios son un gran patrimonio natural de Jerez y con estas vías cualquier ciudadano puede descubrirlos.

Los Montes de Propios de Jerez presentan una red de senderos muy completa, con la que acercarse a los valores paisajísticos, ecológicos y culturales del parque Natural Los Alcornocales y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, a la que pertenece.

Presentación de la novela La sociedad de la Nieve

El escritor uruguayo Pablo Vierci presentará este martes, día 30 de abril, a las 20.30 horas, su obra La sociedad de la nieve, en los Claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera.

Se trata del acto que culmina la celebración en Jerez del ciclo por el Día del Libro, organizado por el Ayuntamiento de Jerez en colaboración con librerías, editoriales e instituciones de la ciudad desde el pasado 20 de abril.

Pablo Vierci, nacido en Montevideo en 1950, es escritor, periodista y guionista. En su trayectoria cuenta con una docena de libros, además de guiones para documentales y largometrajes. Es autor de títulos como Los tramoyistas, Pequeña historia de una mujer, Detrás de los árboles, 99% asesinado o El fin de la inocencia.

En cuanto a los reconocimientos obtenidos, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura en Uruguay en 1987 y 2004 y el Premio Libro de Oro de la Cámara de Uruguaya del Libro en 2009, y ha obtenido diversos premios en su faceta como guionista.

Su novela La sociedad de la nieve es un relato de supervivencia, llevado al cine, en 2023 por Juan Antonio Bayona, que a su vez se basa en el documental homónimo de Gonzalo Arijón que relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de Los Andes en 1972.

Planes gastronómicos: Quince bares para comer muy bien al lado de la Feria de Jerez

La revista gastronómica de referencia de la provincia, Cosas de Comé propone hasta quince establecimientos cerca del parque González Hontoria, el recinto que alberga la Feria del Caballo, para comer de categoría.

La zona de bares situada junto al real "está plagada de bares muy interesantes, que se pueden disfrutar tanto en feria como todo el año. Aquí te decimos unos cuantos sitios donde se come muy bien en Jerez y que están situados justo al lado del recinto ferial. Aquí los tienes, señalan desde el espacio gastronómico.

Calentar la Feria del Caballo en la Feria de Rota

Los feriantes jartibles tienen la oportunidad de "calentar" la Feria de Jerez con la Feria de Rota.

La localidad de la Costa Noroeste celebra la Feria de Primavera de Rota desde este miércoles día 1 hasta el domingo 5 de mayo la celebración de esta fiesta que se desarrolla en el recinto ferial con diferentes actos.

El encendido del alumbrado extraordinario tendrá lugar el día 1 a las 22:00 horas por parte del alcalde, Javier Ruiz Arana, el izado de las banderas de la Unión Europea, España, Andalucía y Rota está programado para esta misma jornada a las 13:30 horas.

Y de propina, un concierto de rock en La Guarida del Ángel

La última propuesta para el jolgorio es la música en directo, que correrá a cargo de la banda francesa Guttercats.

El combo liderado por el parisino Hervé Guttercat hace parada la noche de este martes 30 de abril en la sala jerezana La Guarida del Ángel, donde actuará a partir de las 23:00 horas con entradas a 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla.

Guttercats se han convertido en los mejores herederos de bandas de culto y malditas como Only Ones, Gun Club, Jacobites, Rowland S.Howard o Nick Cave & The Bad Seeds.

En esta ocasión estarán formados por Guts Guttercat (voz y guitarra acústica), Indy Tumbita (voces y guitarra), Littos Inertte (bajo) y Emilio Iniesta (batería y voces).