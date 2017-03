Dos décadas de El Pipa en compañía

Antonio 'El Pipa' vuelve esta noche a Jerez para "dar las gracias por estos veinte años de un sueño hecho realidad". Presenta el espectáculo 'Así que pasen 20 años (1997-2017)', una obra en la que el bailaor hará un recorrido por sus dos décadas en los escenarios con compañía propia, una carrera que comenzó en el Teatro Lope de Vega sevillano el 16 de febrero del año 97. Será el espectáculo que clausure la vigésimo primera edición del Festival de Jerez, cuyo comienzo está previsto a las nueve de la noche en el Teatro Villamarta.

El jerezano, en su paso ayer por San Ginés, destacó la labor de todos los integrantes de la compañía desde sus orígenes, desde Milagros Mengíbar, Carmen Ledesma, Tía Yoya, Matilde Coral hasta "mi madre Juana". Antonio se mostró muy emocionado al recordar esos comienzos, "una realidad que ni si quiera fue un sueño, pues siempre pensé que era muy pretensioso, por lo que nunca supuse que se hiciera realidad". Esta noche estará acompañado por algunas de las bailaoras que han formado parte de su larga trayectoria como Concha Vargas, María del Mar Moreno, Mercedes Ruiz o la joven Macarena Ramírez. Una de ellas, María del Mar, ha estado acompañándolo en la rueda prensa, asegurando que "para mí siempre ha significado mucho la familia de 'Los Pipa', desde siempre me han arropado y me he sentido como de la familia". Ambos protagonizarán uno de los momentos de la noche al compartir número que han querido dejar como "sorpresa". María consideró que "en el escenario no sólo se va a ver la técnica, sino que vamos a darle más importancia al sentimiento".

Otra de las artistas fundamentales de la carrera de Antonio es su tía Juana del Pipa. La cantaora estará "arropando a mi sobrino, que me deja sin voz cada vez que le canto", añadiendo que "vamos a poner el alma y el corazón". Las voces que forman parte del espectáculo son las de Sandra Zarzana, Felipa la del Moreno y Carmen la Cantarota. Las guitarras de la función son las de Juan José Alba, Javier Ibález y, como colaboración especial, Santiago Lara.

Dos horas antes, a las siete de la tarde, la Sala Paúl acogerá la presentación del disco de Manuel Valencia. El guitarrista jerezano reconoció que esta actuación es "de las que se marcan con rojo en el calendario", sobre todo por tres motivos fundamentales: "primero porque estoy en mi tierra, segundo porque el Festival de Jerez es uno de los más importantes del mundo, y tercero, porque tendré la oportunidad de presentar oficialmente mi primer trabajo en solitario".

'Entre mis manos', como se titula el disco, recorre los estilos más representativos del repertorio de Valencia, en el que aprovecha para recordar a Fernando Terremoto y a Moraíto, "dos personas que siempre tengo presente cuando toco la guitarra y que me han marcado a lo largo de mi vida". En esa línea ha asegurado que "cada uno de ellos están en mis manos", así como alguno de sus familiares cercanos, de ahí el título del primer tema 'Gandinga', con el que recuerda a su abuela Felipa, "que tenía un puesto de despojos de reses en la plaza". El tocaor contará con la compañía de Bernardo Parrilla, al violín, Ángel Sánchez 'Cepillo', a la percusión, Pepe Pulido, al bajo, y Carlos Grilo, Manuel Salado y Diego Montoya, a las palmas.

El ciclo 'de Peña en Peña' concluye con la actuación de Carmen Herrera en la peña La Bulería, que estará custodiada por el cante de los hermanos José y Alfonso 'Mijita', la guitarra de Domingo Rubichi, y las palmas de Carlos Grilo y José Rubichi. Será a las cuatro de la tarde.