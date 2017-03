El meollo del rigor flamenco

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco acogió en la tarde de ayer la presentación del libro ‘De cantes y cantaores flamencos’, que lleva la firma de Juan Salido. La obra, publicada por la Editorial Remedios 9, contiene una recopilación de 41 artículos que durante tres años han ido reproduciéndose en las páginas de Diario de Jerez. El acto fue conducido por el director de Diario de Cádiz, David Fernández, y contó además con la presencia de la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente, el editor de la publicación, ManoloRomero Bejarano y el cantaor Jesús Méndez. David Fernández calificó a JuanSalido como “un gran aficionado al cante y al flamenco” y reconoció que tras proponerle hace algunos años la posibilidad de escribir artículos en Diario de Jerez, “nunca pensé que éstos iban a formar parte de este libro”. Al referirse al autor, recordó que este jerezano, nacido en 1949 y el mayor de diez hermanos, encontró su amor por el flamenco en el barrio de Santiago gracias a “Luisa CarrascoVargas”, y posteriormente, tras pasar varios años lejos de Jerez por motivos laborales, a la Peña Los Cernícalos. Además, Fernández insistió en que fueron otros nombres como “ManoloSevilla o Juan Bermúdez, el padre de Ali y Luis de la Tota, quienes le marcaron como aficionado”.De su trabajo destacó “el rigor y el conocimiento”, dos facetas que también fueron comentadas por el editor Manuel Romero Bejarano, que al hablar del libro señaló que “se ha cuidado todo, desde la selección al formato, gracias a PedroCarabante y Pepín Mateos”.Antes de dar paso al protagonista de la tarde, Jesús Méndez, amigo personal, aventuró que la publicación“vendrá muy bien al mundo del flamenco porque Juan es todo conocimiento”. No obstante, “porque a mí hablar no se me da muy bien”,-dijo-, el cantaor cerró su discurso con varias letras de bulería por soleá que dejaron boquiabiertos a los asistentes. Juan Salido, por su parte, comenzó agradeciendo el respaldo “del CADF y de Ana Tenorio” y la presencia del director de Diario de Jerez, Rafael Navas, y de Pedro Carabante y Jesús Méndez. Sobre el trabajo realizado, indicó que “elegí 41 artículos después hablar con Antonio Murciano, que de esto sabe bastante porque ha editado más de cincuenta libros, y me comentó que lo ideal para publicar eran 40 piezas. Quiere decir esto que la cifra no ha sido casual”, prosiguió.El autor desgranó el contenido del libro diciendo que “hay 8 artículos de aspectos jerezanos, 13 relacionados con una discografía ideal del flamenco, 11 sobre la seguiriya y la soleá de Jerez y otros de temáticas variadas”. Su intervención finalizó dando lectura a algunos de los artículos, que pusieron a las claras su enorme criterio y rigurosidad en el meollo del flamenco y su mundo, como diría Manuel Ríos Ruiz.