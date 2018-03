"Con los niños no hay máscara posible"

Catalina sin pamplinas. Con lo esencial. Con una mochila sin piedras y con miles de recuerdos. Catalina, de mirada limpia para descubrir el mundo y guardarse para cada taconeo lo bonito de la vida. Catalina niña, joven y mujer. Que se va despojando de lo superfluo para quedarse con la esencia, con su baile, con el arte. Así es Catalina. Así es Leonor Leal. La bailaora jerezana se adentra en la literatura infantil con su primer libro de cuentos 'Catalina sin pamplinas', de la Editorial Fragatina. ¿Cómo llega una bailaora a contar a los niños a través de un cuento qué es el flamenco?

"Mi madre era maestra y he vivido la educación de manera especial en mi casa. Durante toda mi vida me han transmitido el amor por los libros y el valor de la educación, las historias y lo cierto es que sobre el flamenco hay poca o nada de literatura. Además, me gusta escribir", reconoce entre risas la artista, quien en su currículo también figura la carrera de Magisterio Musical. Leal siempre ha tenido guardados muchos cuentos en el cajón. Para ella, para su familia. Recuerdos, vivencias, diarios de viajes... Todo lo ha plasmado en papel esperando, sin saberlo, la oportunidad de mostrarlo al mundo. "Tengo mucho material escrito por pura afición. Un día conocí a Raúl Guridi -ilustrador de Catalina- y no sé cómo le comenté que tenía cosas escritas y de la forma más informal del mundo surgió. Le mandé el cuento de Catalina y le encantó. Y de repente una editorial lo cogió... Es que fue así. Cuando lo vi hecho realidad me hizo una ilusión tremenda", reconoce la autora.

Leal subraya que es muy "raro" ver su obra plasmada en papel "para siempre" porque "de lo que yo creo no hay materialidad, hay como mucho un vídeo o fotografías". "El hecho de tener en las manos toda una obra tuya es algo súper bonito. Es una materialización muy diferente a lo que estoy acostumbrada", apunta.

¿Quién es Catalina? Catalina es una bailaora que viaja por el mundo y va con una maleta llena a rebosar. Poco a poco, va dejando cosas por el camino -los lunares se caen de su vestido por el frío de Rusia-, pero no con un sentimiento de pérdida, sino para ir descargando su maleta de lo innecesario, "sobre todo cuando recoges cosas más importantes, como son las vivencias". "El flamenco no es la flor en el pelo, es la energía, la profundidad del cante. Catalina descubre el mundo a través de las emociones y baila con eso", relata. Su cuerpo es la propia maleta.

"Tiene mucho que ver con mi proceso de bailaora, cuando me cuestioné todo. Me parecía buena metáfora para hablar del flamenco, llegar a la profundidad. Es un libro muy autobiográfico", subraya la autora.

Acercar el flamenco a la escuela, a los niños "es nuestra responsabilidad. La de todos. Es necesario que transmitamos este arte tan rico". La jerezana recuerda con especial cariño cuando participó en el espectáculo 'Alicia en el País de las Maravillas', interpretando al Sombrerero Loco: "Fue una gira por muchos colegios en sesiones matinales y fue muy importante para mí. Los niños son muy sinceros y recuerdo que cuando había una soleá, los niños aplaudían a rabiar. Ahora me vuelve a venir a la cabeza esa conexión tan directa porque a los niños les llegan esas sensaciones del baile, del cante. Un niño, sin tener tantos conocimientos, percibe cuando algo está en conexión con la emoción. No hay máscara posible. A ver qué pasa con Catalina".