"Hemos pasado de la crisis a una competencia enorme"

-¡cómo está la academia, Chiqui! ¡Está que no cabe un alfiler!

-¿Has visto? No recuerdo un año como este. Estoy muy sorprendida por la cantidad de cursillistas que se han apuntado a las clases este año, y mira que yo vengo ya de vuelta y he vivido años de todas las maneras, pero esto de esta edición no es normal. Tengo clases de más de treinta personas, una locura. Está todo desbordado, porque no sólo me está pasando a mí sino a otras compañeras. Parece que la cosa vuelve a la normalidad.

-¿Quizá como aquellos años en los que no había crisis?

-Incluso mejor, porque ya te digo que no recuerdo tantas personas interesadas en aprender como este año. Menos mal que tengo un estudio grande y puedo organizarme para que haya cierta comodidad y puedan aprender sin ningún problema.

-La verdad que tiene usted esto muy bien montado...

-Mi trabajo me ha costado. He invertido mucho en este estudio de baile y no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Ahora me alegro, claro, pero ha habido épocas muy malas que no quiero ni recordar. Todo esto ya no es del banco, es mío (risas). Aunque bueno, hay que mantenerlo que cuesta bastante, aquí está todo en regla, todo legal. Ha habido años que hemos tenido a pocos alumnos en algunas clases y era deprimente porque viene un artista de renombre de fuera, hay que pagarle la estancia, las dietas y su trabajo, y los cursos no han dado para nada. He tenido que sacar el dinero de mi propia casa.

-De la crisis pasamos a la competencia...

-Es increíble que haya tanta gente dando clases sin tener los conocimientos básicos para impartirlas. En cualquier barriada, asociación, peña o local hay una academia. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero hay que tener un poco de respeto. Además, como te digo yo soy una ciudadana que paga sus impuestos y se me va un dinero, la mayoría no va en ese camino y encima cobran las clases muy baratas pero los alumnos no son capaces de aprender. Luego vienen aquí y no trae ni disciplina ni nivel técnico. Es un tema un poco fuerte.

-Pero al final se nota cuando hay seriedad, nada más hay que ver como tiene esto de gente...

-A ver la gente no es tonta y también saben cuando aprenden y cuando no. Esto en el Festival ya es un punto de encuentro, suelen repetir cada año. Pero es que esto está abierto desde las nueve de la mañana hasta las 8 de la tarde, dividido en clases de hora y media. Está todo bien organizado y lo valoran mucho.

-Claro, porque usted no es la única maestra que da aquí clases durante el Festival...

-En este estudio pasan en las dos semanas del Festival ocho maestros. En la primera semana hemos tenido a Tatiana Ruiz, La Lupi, Jesús Fernández, Juan Polvillo y María Moreno. En la segunda están La Lupi, Alfonso Losa, La Truco y Carlos Carbonell. Y yo, que estoy casi cinco horas sin parar. Por cierto, mis clases habituales con mis alumnos de todo el año no las paro... esto es un no parar.

-Primeros nombres del baile. ¿Le resulta fácil convencerlos?

-Ellos están encantados de estar en este estudio porque llevo toda la vida en esto y confían mucho en mí, saben que soy formal y que aquí se trabaja muy cómodo. Saben que he luchado mucho por esto y es una manera de apoyarme, de darme ánimos. Me gusta que haya de todo un poco porque comprendo que a cada persona le gusta un estilo, el flamenco, más contemporáneo, el clásico... Yo cuando comencé con estos cursos pensaba en la gente de Jerez, pero finalmente los que responden son los que vienen de fuera.

-¿Y en el teatro?

-Me gusta valorar a todos los compañeros y buenos profesionales del baile. Suelo quedarme con lo mejor de cada uno y no tengo grandes preferencias, o no te las puedo decir (risas). Aunque sí te digo que defiendo la presencia de más flamenco. Que haya de todo, pero me quedo con los espectáculos que suenan a flamenco, me gusta más. Solo voy al Villamarta, no me da tiempo a más.