AJE Cádiz entrega sus premios a la innovación y emprendimiento

La empresa jerezana Xerintel recibió ayer el galardón de los 'Premios AJE Descubre. Encuentra Tu Camino', en la categoría de Trayectoria Empresarial. Smart Biosystem (Chiclana) fue la otra empresa premiada, en la categoría Iniciativa Emprendedora, durante el acto que AJE Cádiz celebró en los Museos de Atalaya. El acto empresarial congregó a unas 200 personas entre autoridades provinciales, alcaldes, diputados, representantes empresariales, sociales, de entidades financieras, etc; así como emprendedores y jóvenes empresarios de toda la provincia, entre los que se encontraban los candidatos a ambas categorías.

Previo al inicio del acto, las empresas candidatas asistieron a una visita al Museo de los Relojes y pudieron charlar con las autoridades asistentes al acto como el presidente de Ceaje (Confederación Nacional de Asociación de Jóvenes Empresarios) Fermín Albadalejo; la presidenta de AJE Andalucía, Mónica Moreno, así como el presidente de AJE Cádiz, Jesús Belgrano, el Delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil; el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, así como el presidente de CEC, Javier Sánchez Rojas.

La ceremonia se celebró en los Museos de la Atalaya y reunió a unas 200 personas

El empresario e impulsor de Xerintel, Alberto Alcántara, recogió el galardón y el diploma, así como su paso como finalistas a los Premios andaluces en la categoría de Trayectoria Empresarial, que se entregarán en Huelva el próximo mes de abril. La finalista en esta categoría fue la empresa portuense Babyradio SL, de ámbito nacional, representada por Juan Manuel Venega y Juan José Flor.

En el desarrollo de intervenciones, el presidente de AJE Cádiz, Jesús Belgrano, hizo hincapié en las reivindicaciones de AJE. "En estos Premios AJE reivindicamos el papel de los jóvenes empresarios que aman sus empresas, que sienten esa pasión por lo que hacen sin pensar el qué dirán. Queremos ser optimistas y pensar que las cosas irán mejor, pero por favor necesitamos facilidades y ser equiparados con el resto de personas, no somos extraterrestres y los autónomos no estamos hechos de otra materia. ¿Por qué un empresario tiene que esforzarse el doble o triple para llegar a fin de mes? ¿Por qué para poder pasar tiempo con sus hijos debe echar más horas que un reloj? ¿Por qué no podemos enfermar? ¿Por qué al pedir un préstamo parece que nos están salvando la vida? ¿Por qué pagamos impuestos como si mereciéramos un castigo de por vida? ¿Por qué, señores y señoras, se nos ve como los malos de la película?", preguntó Belgrano..

Los Premios AJE Cádiz se han celebrado este año bajo el lema 'Descubre. Encuentra tu camino', en homenaje al 525 aniversario del Descubrimiento de América.