La ATMJ denuncia falta de transparencia en las oposiciones convocadas por el gobierno

La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) mostró ayer su preocupación ante la convocatoria de oposiciones por parte de un gobierno local que "ha demostrado no querer o no ser capaz de realizar procedimientos legales y transparentes". Desde el sindicato denunciaron que las pruebas que se proponen en estas nuevas oposiciones "no son el desarrollo por escrito de un tema concreto sacado al azar del temario de la oposición, lo que garantizaría la total objetividad del proceso de selección". Así, detallaron que en el primer ejercicio hay que "desarrollar un tema del propuesto por la comisión de selección, con lo cual puede darse el caso que un ciudadano que no tenga 'amigos' dentro de la comisión de selección se estudie el total de los temas y uno que tenga amigos dentro de la comisión de selección se estudie sólo uno". Además, "en el tercer ejercicio, que supone la resolución de dos supuestos prácticos, también los elige la comisión de selección". En resumen, "esta convocatoria tiene demasiadas lagunas para tener garantías de que el nuevo personal acceda a sus puestos limpiamente". "¿No hubiera sido más transparente desarrollar temas sacados al azar del temario de la oposición? ¿No hubiera sido más transparente utilizar otro tipo de prueba de carácter teórico, como los cuestionarios tipo test de respuesta alternativas utilizado habitualmente en las oposiciones masivas y suprimiendo la identificación del aspirante?", se preguntan.

La ATMJ denunció también ayer que el gobierno municipal no está llevando a cabo selecciones "transparentes y cumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, igualdad de mérito y capacidad en el resto de entidades del grupo municipal". Se refieren, en concreto, a los procesos que se están realizando en Comujesa, Fundarte y Cirjesa.