Afectados por las cláusulas suelo asesorados por IU comienzan a recuperar su dinero

Izquierda Unida Jerez mostró ayer su satisfacción por el hecho "de que algunos de los muchos afectados por cláusulas suelo que han sido atendidos por su servicio de asesoramiento gratuito ya hayan recuperado el dinero que los bancos les habían cobrado de más por la aplicación de dichas cláusulas en sus préstamos hipotecarios".

Dicho servicio gratuito de asesoramiento en materia de cláusula suelo, según informó ayer IU, "fue puesto al servicio de los jerezanos por la formación de izquierdas a principios de febrero, poco después de que entrara en vigor el RDL 1/2017, normativa que regula el procedimiento extrajudicial de reclamaciones ante las entidades bancarias en esta materia". Desde entonces -siempre según las referidas fuentes- "han sido más de 200 los afectados que han sido atendidos. Y no sólo se les ha asesorado y elaborado las reclamaciones por cláusulas suelo, sino que, en muchos casos, también se les ha prestado el servicio en materia de intereses abusivos de demora y gastos hipotecarios. De hecho, además de las devoluciones conseguidas por cláusula suelo, también se va a proceder a la devolución de estos últimos a una de las personas atendidas, si bien no en su totalidad, sólo las cantidades correspondientes a algunos de los conceptos reclamados".

"Unas de las familias agraciadas en esta "lotería", que es como en IU definen al procedimiento extrajudicial implantado por el PP, "es la formada por Isabel Almagro, Diego Román y sus hijos, quienes han podido recuperar todo el dinero que habían pagado de más por esta cláusula abusiva incorporada por el banco con nocturnidad y alevosía en su préstamo hipotecario. En su caso no era un importe muy alto, quizás por eso su boleto ha sido premiado, pero aunque hubiesen sido sólo 10 euros, suyos eran, y se los habían cobrado de manera fraudulenta".

Según Domingo Pedro García, coordinador de Izquierda Unida en Jerez, y la persona que se ha encargado de gestionar el servicio de asesoramiento, "es una auténtica satisfacción que el trabajo realizado por IU esté empezando a dar su fruto y que varias de las familias atendidas ya hayan recuperado su dinero a través del proceso extrajudicial". Aun así, el coordinador de IU lamenta que "el porcentaje de devoluciones sea tan pequeño con respecto al número de reclamaciones presentadas, por lo que teme que, a pesar de que las cláusulas de todas las escrituras que han analizado sean muy similares, la mayoría de los afectados se van a ver obligados a acudir a los tribunales para que les devuelvan su dinero".

Para Pedro García, "este procedimiento sacado de la manga por Mariano Rajoy es una burda ruleta de la suerte que no va a traer más que nuevas injusticias, en este caso entre los propios afectados, ya que, más allá de los plazos, el acogerse al mismo no supone ninguna obligación para los bancos, ni tan siquiera están obligados a contestar a las reclamaciones que se presenten". En este sentido, el coordinador lamenta que, al amparo de este procedimiento, poder recuperar el dinero cobrado ilegalmente por las entidades bancarias no va a depender de las pautas marcadas por el Supremo en su sentencia de 2013, sino de factores ajenos a éstas, y muy especialmente de la entidad con la que se tenga subscrito el préstamo.

"No obstante y a pesar de que el procedimiento regulado proteja más los intereses de la banca que los de los propios afectados, recomendamos y animamos a todos a que presenten sus reclamaciones".