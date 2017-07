Aprendiendo a emprender

Estamos cansados de escuchar que la economía cada día se ve más afectada y que los recortes están frenando la creación de empleo pero ahora en Jerez los emprendedores ven una vía de escape. La Cámara de Comercio de Jerez desarrolla nuevas acciones formativas en el sector empresarial en colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz y el Fondo Social Europeo a través de la Fundación Incyde, que tienen como objetivo generar empleo en la provincia de Cádiz.

Ayer tuvo lugar la clausura de un Programa de Autoempleo y Consolidación Empresarial que se ha centrado fundamentalmente en el empleo y en el conocimiento de las redes sociales y el marketing digital. Con la entrega de diplomas, los nuevos emprendedores pueden ya poner en marcha sus iniciativas o en algún caso, seguir mejorando sus negocios gracias a las competencias aprendidas. El programa, con una duración de siete semanas de trabajo y 240 horas lectivas, ha contado con la participación de 23 personas, de las cuáles 20 son mujeres, destacó Ana Carrera, diputada provincial responsable del Área de Empleo y vicepresidenta del IEDT. "Esto es una muestra de que las mujeres también somos emprendedoras y tenemos empuje para poner en marcha una empresa y sobre todo, para generar empleo", sostuvo. La Cámara ha contado con la colaboración de la Diputación y la Fundación Incyde, que ha puesto a disposición de la provincia los fondos europeos necesarios para fomentar el emprendimiento en las diferentes localidades de la provincia. "Gracias a la Cámara de Jerez, que además de tener años de experiencia y ser los mejores aliados para poner en marcha acciones formativas como éstas, ha sido posible que muchos emprendedores tengan ya una idea de negocio que pueden poner en práctica con las herramientas que han adquirido a lo largo de este mes y fomentar así, el objetivo común que tenemos todas las Administraciones de la provincia, crear empleo", explica la diputada.

El programa ha sido cofinanciado por la Diputación y la Fundación Incyde

La provincia de Cádiz cuenta hoy con una tasa de desempleo que se sitúa por debajo del 30%, exactamente en el 29,63%. Lo mencionó Javier Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, que mantiene que es "primordial" fomentar el autoempleo para posteriormente, mejorar esa cifra. "Vais a comenzar con el autoempleo, pero a corto plazo vais a necesitar de más personas que contribuyan al crecimiento de vuestra empresa. Los nuevos empresarios seréis los que fomentéis la creación de empleo", señaló Sánchez en su intervención ante los participantes del programa.

Cabe destacar que el programa, además de ir dirigido a emprendedores que únicamente tienen la idea en sus cabezas y necesitan lanzarse a la piscina, va destinado también a nuevos empresarios que actualmente viven de los frutos de su proyecto de negocio. Muestra de ello son Ettevi Sambrano y Jose Acosta, que hasta la fecha siguen aportándole nuevos valores a su empresa. Ettevi, arquitecta, abrió su negocio en noviembre del año 2014, con el nombre de Sabores Dae, una tienda-taller de repostería creativa y de decoración de fiestas. "Adapté mis conocimientos de diseño a lo que quería hacer, que era la repostería creativa y me lancé, porque si no lo haces, sigues siendo un emprendedor sin emprender", señaló.

Al mismo tiempo, Jose Acosta puso en marcha el pasado mayo su empresa de audiovisuales con el nombre de Jose Acosta Creaciones Audiovisuales. El emprendedor jerezano sigue aportándole nuevos valores a su empresa, como es por ejemplo la formación en el manejo de drones que está recibiendo en la capital hispalense. "La Cámara siempre está abierta para ayudarte y sobre todo, motivarte e incentivar que pongas en marcha la idea que tienes en la mente y que no eres capaz de desarrollar por ti mismo. Este mes he aprendido nuevas herramientas que hasta la fecha no conocía y además, estoy seguro de que me va a servir a corregir lo que he estado haciendo mal todo este tiempo atrás", afirmó.

Hilario Echeverría, coordinador del programa y representante de la Fundación Incyde en la entrega de diplomas, mantuvo que "sin empresas no hay empleo" y al mismo tiempo, que son los nuevos emprendedores y empresarios los que tienen en su mano la oportunidad de iniciar una fase de recuperación del empleo en la provincia. "En vuestras ideas veo buenos proyectos futuros que aportan frescura, que son viables, novedosos y muy interesantes. Desde la Fundación Incyde, La Diputación de Cádiz y la Cámara de Jerez deseamos que todos vuestros proyectos sigan adelante y que no se queden en una puesta en marcha. Esperamos que las herramientas que habéis adquirido a lo largo de este mes os sirvan positivamente para convertiros en buenos empresarios porque si no dais el primer paso, nadie lo va a hacer por vosotros y ahora es el momento idóneo", señaló Echevarría.

Los 23 jóvenes se adentran en una experiencia de la que, sin duda alguna, se esperan buenos resultados. Nuevos proyectos en los que ven una puerta de salida al mundo laboral.