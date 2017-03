Asaja advierte que todo el proyecto europeo peligra sin una PAC fuerte

Asaja quiere una PAC fuerte, con suficiente presupuesto y orientada hacia los jóvenes. Esta es la principal conclusión que se extrae del 'I Encuentro de Jóvenes: Un campo sin fronteras', organizado por Asaja-Cádiz en su sede del parque tecnológico de Jerez. Pero la organización agraria también defiende "una PAC activa, en la que haya vacas y cultivos, y sin la tasa plana o café para todos que algunos querían imponer".

Estas son las dos grandes diferencias de Asaja con otros colectivos, según el presidente nacional de la organización, Pedro Barato, quien advirtió ayer del riesgo de una PAC descafeinada para la continuidad del proyecto europeo. "Si la PAC falla sería la base para dinamitar todo lo que es la UE, porque es la única política real y común que existe", significó Barato, quien de cara al inicio del debate español los próximos días 27 y 28 para definir la PAC que queremos a partir de 2020, envió un mensaje claro a las asociaciones territoriales para que huyan de regionalismos y localismos y se centren en lo económico y en buscar una postura común para toda España. "Primero se caza el oso y luego, ya veremos", dijo, no sin alertar del riesgo de las alianzas regionales o locales tras la que hay un componente ideológico que al final salpica a la economía del agricultor.

El periodo de consultas español, que propiciará el debate en el sector -organizaciones agrarias y cooperativas-, comunidades autónomas, ecologistas... es una reflexión sobre "la filosofía de la PAC que queremos a partir de 2020" que no debe confundirse con la negociación pura y dura del contenido de la misma, que según el presidente de Asaja no tiene sentido abordar antes de conocer el presupuesto, porque "sin presupuesto no hay nada".

En palabras de Barato, está bien abrir el debate porque hay nuevos acontecimientos, como "el Brexit, que no estaba en marcha cuando se empezó a trabajar en esto, o el tema de Estados Unidos con Trump, que viene a cargarse el liberalismo económico para potenciar el proteccionismo" que pueden condicionar el marco financiero de la UE.

El líder agrario encuentra ciertos paralelismos entre el escenario actual y el de la anterior negociación presupuestaria de la PAC, que también se desarrolló en un escenario complicado por la crisis financiera y con varios países mediterráneos intervenidos, en el que fuimos muy cansinos con el presupuesto, presupuesto y presupuesto".

De aquella negociación, Asaja se queda con que, pese a lo complicado de la situación, la UE hizo una consulta a los ciudadanos europeos que por primera vez se pusieron a favor del sector agrario. Y de cara a la futura PAC, Barato aboga porque, "ir ejerciendo con un debate muy limpio desde todas las instituciones europeas para convencer al que no esté convencido de la necesidad de una política agrícola común, porque "si la PAC falla...".

Por lo demás, Barato confía en que la nueva PAC corrija los desequilibrios territoriales en España -para lo que, en Andalucía, defiende un mayor apoyo a sectores como el olivar tradicional, los pastos en la dehesa y a algunas razas ganaderas que no son rentables sin este apoyo-. La organización agraria aboga igualmente por establecer mecanismos de gestión de mercados de verdad, un control efectivo de las fronteras y primar la economía social frente a intereses ideológicos.

Y en el capítulo del agua Barato pidió dejar a un lado el "cinismo" en alusión a las 'guerras' por los trasvases, toda vez que recordó que en España hay 9,5 millones de hectáreas se secano con un valor inferior a las 3,5 millones de hectáreas de regadío. "Hay que abrir la mente y viajar más, porque jugamos en el campo de Europa y todo lo que sean localismos y renacionalizar tiene las patas cortas".