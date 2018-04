Aspanido y Fundación Vodafone se unen por la inclusión laboral

"He aprendido mucho. Me gustaría encontrar un trabajo como cualquier persona". Estas palabras son de Miriam Romero, una joven con síndrome de Down que arrancó ayer aplausos y la admiración de los que compartían salón con ella. Miriam es un ejemplo de que la integración laboral es posible y necesaria, y precisamente para avanzar en ese camino, Down Jerez Aspanido y Fundación Vodafone España entregaron ayer unos diplomas a Decathlon, Gestión Jerez, Carrefour, Adidas y Fundación Caballero Bonald, por ser empresas de Jerez que promueven la inclusión laboral de las personas son síndrome de Down.

El programa 'Yo me prep@ro' -en el que se enmarcan estos premios- es una iniciativa para concienciar a la sociedad de la importancia de la inserción laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Gracias a este programa, ocho jóvenes de Jerez han recibido formación prelaboral en nuevas tecnologías, recibiendo un certificado que acredita que estos jóvenes han adquirido las destrezas en dicha materia, como manejar programas ofimáticos y aplicaciones móviles, entre otras habilidades.

La vicepresidenta de Down Jerez Aspanido, Isabel Moreno, remarcó durante el acto que "apostamos por la plena inclusión en todos los ámbitos de la vida, y con los programas de empleo tenemos como objetivo que nuestros chicos encuentren un puesto de trabajo remunerado". Persiguen así salvar la brecha digital que les pueda condicionar encontrar un puesto de trabajo normalizado, mejorando además su autonomía.

La responsable territorial de Fundación Vodafone España, Valle Rubio, felicitó a Aspanido por su trabajo y reconoció que "se han superado las expectativas" que se marcó la entidad al inicio del proyecto. "Es un orgullo ser socios de Down España", dijo.

Las tenientes de alcaldesa Carmen Collado y Laura Álvarez participaron en el acto, celebrado en el Hotel Tryp, reiterando el compromiso municipal "con una sociedad más inclusiva", y ofreciendo la colaboración del Consistorio en una línea de trabajo "tan importante como es la formación para la integración social y laboral que desarrolla Aspanido". "Venir aquí es aprender y recibir mucha energía, generosidad, ilusión y espíritu positivo", añadió Collado. Por su parte, Álvarez puso en valor la responsabilidad social de las empresas participantes en el programa.

'Yo me prep@ro' alcanza a nivel nacional su cuarta edición, con un resultado de un total de 319 inserciones laborales. En esta edición, han recibido en Jerez formación en nuevas tecnologías 8 usuarios de Down Jerez Aspanido, que se suman al total de 960 jóvenes que recibirán esta formación en toda España. La técnico de empleo de Aspanido añadió que los participantes han tenido periodo de prácticas en empresas y que se han conseguido tres inserciones laborales con contratos de un año.