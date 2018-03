"Bornos siguió desembalsando", critica Asaja

El presidente provincial de Asaja volvió a visitar ayer la zona inundada de La Ina , comprobando los daños causados por el desbordamiento del Guadalete. Según Pedro Gallardo, "aquí el principal problema tiene nombre y es pantano de Bornos". Desde Asaja consideran que no hay explicación posible para el hecho de que "lleve tres días sin llover y el río haya crecido tanto". En su opinión "la respuesta está en los desembalses. Nos dijeron que no se iba a desembalsar y desde el lunes las reservas de ese pantano han bajado en 14 hectómetros cúbicos que se han lanzado a un río ya colmatado. La Junta ha faltado a la verdad".

Sobre el estado de las explotaciones aledañas al cauce, Gallardo destaca que "el panorama pinta muy mal. El agua que ya no cabe en el cauce se va a las parcelas. Llevamos tres días con los cultivos bajo el agua y los daños son cuantiosos. El protocolo de Bornos está mal y hay que revisarlo. Debería ser un embalse de regulación y no de almacenamiento. Lo lógico sería que empezase a desaguar con 120 hectómetros y no cuando llega a 180". Entre los cultivos afectados hay, según el presidente provincial de Asaja, "cítricos, cultivos hortícolas, patatas, zanahorias, remolacha de mesa, cereales y tomates". A todo ello se une que en algunas zonas sembradas está todo perdido y que en otras parcelas no se va a poder entrar al menos en dos meses".