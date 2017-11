Caballero Bonald admite una “extraña satisfacción” por aparecer en el cupón

La Once dedicará el cupón de fin de semana de este sábado, 11 de noviembre, al escritor José Manuel Caballero Bonald, en el día en el que cumplirá 91 años.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y en Jerez, Cristino Ortuno, han presentado hoy la imagen de este cupón al gerente de la Fundación Caballero Bonald, José María Pérez, y al segundo teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas.

Durante el acto ha proyectado un vídeo con una grabación de José Manuel Caballero Bonald en la que comenta su gratitud por aparecer como motivo del cupón de la ONCE. “Esta iniciativa me llena de orgullo y me siento muy honrado sabiendo que mi imagen va a aparecer en el cupón de la ONCE el día de mi cumpleaños”, afirma.

"Muy emocionado porque esto tiene una simbología muy peculiar, porque sé que me va a ver mucha gente que compra el cupón diariamente, y eso me produce una extraña satisfacción”, reconoce desde su domicilio en Madrid donde se grabó el vídeo. En su agradecimiento Caballero Bonald también se felicita porque la Unión Europea haya aprobado un proyecto para que las ediciones en braille estén libres de derecho de autor para que se pueda editar en braille toda la obra universal literaria.