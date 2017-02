Camas: "Cumplimos el procedimiento, la licencia para el bar de Porvera no lleva retraso"

El delegado de Urbanismo, Francisco Camas, negó ayer que existan retrasos en la tramitación de la licencia de obras del bar 'El Rincón Granaíno', de la calle Porvera, cuyo dueño denunciaba ayer en este periódico que realizó la petición a finales de agosto. "El procedimiento se ha desarrollado siguiento todos los pasos establecidos en la normativa correspondiente a este tipo de licencia, sin que en ningún momento haya habido falta de interés, ni se hayan producido retrasos o paralización desde que el interesado solicitase la adaptación de su local", señaló Camas en una nota. Concretamente, el delegado indicó que "en el caso que nos ocupa, estamos hablando de una actividad calificada que al estar sujeta a un trámite medioambiental tiene un desarrollo complejo, pues requiere de estudios acústicos, plazos de exposición pública o notificaciones a terceros, entre otros trámites".

Asimismo, desde Urbanismo se justifica que el establecimiento en cuestión, en la esquina de Porvera con Chancillería, "está situado en el entorno de un Bien de Interés Cultural, en este caso de la muralla, por lo que debe contar con la autorización previa de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico". Este aspecto resulta clave, según Camas, para que "este tipo de licencias se alargue en el tiempo", pero "el expediente ha seguido su curso y está actualmente en vías de resolución".

De forma detallada, el Ayuntamiento facilitó datos sobre el expediente que se inició cuando el dueño del bar, Javier Abreu, pidió la preceptiva licencia. "Al interesado se le requirió información adicional a la que presentó en su solicitud inicial, asó como una reforma del proyecto, que se entregó en noviembre". Desde entonces, el caso ha pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio, que dio su visto bueno el 20 de diciembre, momento en el que se inició la calificación medioambiental. El plazo de exposición pública (orientado a que los vecinos presenten alegaciones en contra de la obra si lo ven conveniente) comenzó el 5 de enero y finalizó el 3 del actual mes.

Si bien, a pesar de que Abreu posee las peticiones de reunión con los técnicos y el delegado, Camas aseguraba ayer en la nota que "siempre" está "a disposición de todos los ciudadanos para aclararles cualquier cuestión o procedimiento. Comprendemos que éstos en ocasiones son complejos, por lo que siempre procuramos tener la máxima colaboración para agilizar trámites y asesorar en cuestiones relacionadas con la entrega de documentación al objeto de que esté lo más completa posible y evitar retrasos".

Hay que recordar que el dueño del bar lleva seis meses pagando el alquiler del establecimiento que desea anexionar a su negocio, y que contaba con que estuviera disponible para las fiestas de Navidad. "Si no se realiza la ampliación, pueden perder el trabajo dos personas a las que contraté con la perspectiva de tener más mesas. Ya sé que para el Festival de Jerez no estará funcionando, ahora me conformo con que esté en marcha para Semana Santa", lamentaba en su entrevista a 'Diario de Jerez' Javier Abreu.