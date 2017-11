Cáritas denuncia que alrededor de 200 personas viven en Jerez sin un techo

Cáritas presentó ayer su campaña de Personas Sin Hogar, que cumple ahora 25 años, y con la que la institución quiere seguir reclamando los derechos de estas personas, "que son las últimos y no atendidas, las que intentamos no ver, que se intentan ocultar para no afear el paisaje y nuestras conciencias y que, como no votan, tampoco merecen la atención de los responsables públicos y de las políticas sociales", destacó el director de Cáritas, Francisco Domouso. Se eligió para la presentación el centro de día 'El Salvador' que gestiona Cáritas junto a las Hijas de la Caridad, y desde cuyas ventanas se observa la evolución de las obras de la plaza Belén. Explicó Domouso el motivo de la elección, ya que a las alrededor de 200 personas que según Cáritas viven sin un techo en la ciudad, habría que sumar las que habitan en infraviviendas, sin servicios mínimos y donde el centro histórico es un claro exponente, "debido a la dejadez del pueblo de Jerez, no vamos a echar sólo la culpa a los políticos". El director de Cáritas mencionó la dudosa habitabilidad de viviendas como las del Palacio Dávila, las de la calle Justicia, o algunas en la calle Arcos y también se refirió a los problemas de vivienda en La Constancia, en el Mopu o en la calle Doctor Girón, en la barriada de San Juan de Dios. "Por eso hablamos de personas sin techo, pero también sin hogar".

"Han sido años de aislamiento, ahora estoy creciendo como persona"

"Tener un hogar es algo más que tener un techo, un sitio donde te den calor, donde te sientas protegido, donde puedo crecer, aprender, compartir, soñar, jugar..." Así iniciaba ayer su testimonio Ángel Rubio, uno de los usuarios del centro de día 'El Salvador', con una dura vida a sus espaldas, como él mismo explicó. Todo empezó -según contó- al fallecer su madre cuando él era un adolescente. "No supe cómo afrontarlo, me vi solo y desocupado y me refugié en el mundo de las adicciones. A consecuencia de ello vinieron momentos mucho más duros: el aislamiento absoluto, sin recursos, sin apoyo de la familia". Relató que todo empezó a cambiar cuando en su vida se cruzó la hermana Pura, "que me abrió los ojos y me di cuenta que la vida que llevaba no era la que quería". Llegó hace un año al centro de día, "desmoralizado, con miedo e incertidumbre" y afirma que encontró quien le escuchara y quien le diera un abrazo sin conocerlo de nada. Su proceso casi está a punto de finalizar. "Han sido muchos años de aislamiento y estoy creciendo como persona, descubriendo valores que no sabía que tenía". En el centro ha recibido orientación laboral y está en un curso de mantenimiento de edificios. "Para mí eso es maravilloso, porque me siento una persona realizada. Antes estaba solo, sentado en un banco". Ángel pidió ayuda para las personas que siguen en la calle "que no están atendidas, algunos con problemas mentales, y que por esa razón no los quieren en el albergue y otros que no pueden entrar porque tienen animales y no quieren dejarlos y por eso prefieren la calle".