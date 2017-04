Collado: "Defenderé con uñas y dientes la dignidad de la mujer"

"Ya te digo que siempre voy a apoyar las iniciativas que tengan que ver con evitar la discriminación y el sexismo. No te quepa duda". Así se expresaba ayer Carmen Collado, delegada de Igualdad del Ayuntamiento tras ser preguntada por este medio sobre si el PSOE apoyará la propuesta que Ganemos llevará a pleno este jueves para instar a Dorna a que en Jerez "elimine las prácticas donde se utiliza el cuerpo de la mujer como adorno y reclamo para captar la atención del público, mediante el fomento de estereotipos que cosifican a las mujeres".

La socialista dejó claro que respondía desde el ámbito personal, ya que su partido aún tiene que valorar lo que votará finalmente durante el pleno. No obstante, Collado afirmó: "No sé lo que hará el PP -los conservadores dejaron claro a este medio días atrás que su intención es la de abstenerse en este asunto-, pero si Izquierda Unida vota que sí, que yo creo que sí, saldrá adelante evidentemente". "Lo que no sé es si habrá enmiendas, que seguramente", decía Collado, que espera que el jueves se produzca "un debate interesante. Yo voy a defender con uñas y dientes la dignidad de la mujer y el derecho al trabajo digno".

La teniente de alcaldesa explicó su posición, dejando claro que Ganemos tiene un visión reducida desde su punto de vista: "Yo tengo una perspectiva mucho más amplia que la que ha expuesto Ganemos. Es algo mucho más amplio que afecta a toda la sociedad, al mundo de la publicidad, de la moda. Todo lo que tiene que ver con el uso sexista del cuerpo de la mujer, yo voy a estar en contra. Yo voy más allá del tema del Circuito, que además es lo de menos según entiendo yo. En este país hay que legislar y actuar mucho de forma más contundente con ese tipo de actuaciones". "El modelo que le estamos ofreciendo a las niñas adolescentes es que, si no mides 1.90, no tienes las proporciones tal y eres guapa, no triunfas en la vida. Eso no puede ser porque trae consecuencias muy graves para la salud emocional, física y conlleva trastornos alimentarios".

Respecto a la réplica de la libertad de decidir del género femenino, Collado piensa que "la mujer se puede vestir tal y como le dé la gana, siempre y cuando no se utilice de manera sexista y comercialmente. La libertad de la mujer está por encima de todo. Lo que no puede ser es que la obliguen a hacerlo y que la utilicen comercialmente. De eso es de lo que estoy en contra". Respecto a que pudiera suponer la pérdida de empleos, Collado remarca: "La dignidad en el trabajo también hay que defenderla. Las enfermeras luchamos para que nos quitaran el uniforme sexista. Porque a mí me han obligado a utilizar falda y a los hombres pijamas".