Crece la indignación de los vecinos por la falta de limpieza de las calles

Tercer aviso. El comité de empresa de Urbaser y la Federación Vecinal Solidaridad han solicitado formalmente una reunión a tres bandas con el Ayuntamiento para abordar de forma urgente el problema de "la falta de limpieza" que sufre la ciudad. Así lo reconocieron en una rueda de prensa conjunta en la sede de la federación, 13 días después de la primera reunión mantenida al respecto, y tres meses después de la primera denuncia pública por parte de los trabajadores.

Desde entonces, tal y como admitieron ambas partes, la situación ha cambiado poco pues el Ayuntamiento "sigue sin exigir a la empresa lo que se recoge el pliego de condiciones", puntualizaron desde el comité.

Es más, tanto los trabajadores como los responsables de las distintas asociaciones vecinales de la ciudad lamentaron que desde el gobierno local "no se quiera ver la realidad tachándonos de alarmistas cuando la situación es cada vez más preocupante", comentó Sebastián Peña.

"La situación real, pero la real-añadió Carlos Conesa, presidente del Comité de Empresa de Urbaser-, es que tenemos una falta de personal insostenible y que a partir del año que viene el servicio será mucho peor. Esto se viene arrastrando desde 2013 cuando retiraron del presupuesto 4 millones que correspondían a la limpieza pública".

"En tres años se han perdido muchos puestos de trabajo, no se han cubierto vacantes. Y ahora, desde 2016 a 2019 se perderán 50 puestos de trabajo y de momento no ha habido ningún tipo de solución", agregó.

Hay que recordar que según el comité en el año 2011 había 423 trabajadores, y actualmente hay 350. No obstante, las estimaciones de aquí a 2019, fecha en la que finaliza la concesión con Urbaser, "nos vamos a quedar con 159, de los cuales saliendo a la calle habrá sólo 70 y eso, para una ciudad de más de doscientos quince mil habitantes es mínimo".

Entre los asuntos más graves a día de hoy se encuentra el tema de la maquinaria. Sobre ello, Conesa recordó que "lleva aquí 15 años funcionando ininterrumpidamente durante 24 horas, y eso hace que no esté en su mejor estado".

Otro punto caliente está en la falta de limpieza de los contenedores. Desde Solidaridad se explicó que este asunto "es uno de los que más quejas estamos recibiendo", destacó José Saborido.

"Hay gente que se queja de los malos olores y de la suciedad que existe en los contenedores, de ahí que ya nos han denunciado que muchos vecinos, por no tocar el contenedor, dejan las bolsas fuera. También nos han comentado que muchos tienen los mecanismos para abrir las tapas averiados y sobre todo las personas mayores no pueden", prosiguió.

En relación a este punto, desde el comité reconocieron que "el servicio que se realizaba especificamente para lavar contenedores no existe, es mínimo, sale una cuba de vez pero eso no sirve de nada porque cada sector de la ciudad tiene entre 250 y 300 contenedores, y con lo que se hace ahora no da tiempo ni a una cuarta parte".

El comité quiso también defender a sus operarios de barrido, "sobre todo a los de calle que barren que son los que más sufren las quejas de los ciudadanos". En este sentido, recalcaron que "el servicio de limpieza no lo hacen los trabajadores, sino que es la empresa la que lo organiza junto con el Ayuntamiento. Además, con el personal que hay no da tiempo a terminar una barriada entera".

Por eso mismo, señalaron que a día de hoy "salvo el centro histórico, el resto de puntos de la ciudad podríamos declararlos como puntos calientes porque no se cumple con la limpieza, no hay dotación humana suficiente".

Pero si hay algo que ha indignado a los vecinos, tal y como expuso ayer Paco Gil, han sido "las últimas declaraciones del gobierno local pidiendo a la ciudadanía que limpie las calles". "Mire usted, señora alcaldesa, -prosiguió- hay que predicar con el ejemplo y nosotros no hemos visto a la alcaldesa ni a ningún concejal limpiando sus calles. Es más invito a toda la población a que vayan por donde viven ellos y vean que no están sucios como otros barrios, La Milagrosa, Las Flores, La Constancia....Cómo se atreve esta señora a decir eso cuando es un servicio que pagamos y que nos tienen que poner".

El comité reiteró en su comparecencia que "la empresa concesionaria cumple mensualmente con sus trabajadores en temas de sueldo y convenio, pero el Ayuntamiento debería exigir que se cumpla lo que viene recogido en el pliego de condiciones".