Cs critica "la falta de previsión" en el año de Jerez como Ciudad Europea del Caballo

El concejal de Ciudadanos, Mario Rosado, denuncia la escasez de información que existe en relación a los actos programados con motivo del nombramiento de Jerez como Ciudad Europea del Caballo 2018. Rosado señala que "estamos a mediados de enero de 2018 y nuevamente volvemos a ser testigos de la falta de previsión y de gestión que siguen demostrando desde el gobierno local del PSOE".

El concejal indica que "poco o nada se sabe de la supuesta programación que debería haberse puesto en marcha, un proyecto que tendría que estar ya planteado y que se desarrollaría entre los meses de enero a junio de 2018, en el contexto de Jerez Capital Europea del Caballo, y que consistiría en un programa de acciones que ayudaran a impulsar internacionalmente el patrimonio ecuestre de nuestro municipio". Además, continúa criticando que hasta el pasado mes de diciembre no se constituyó la Mesa del Caballo, "cuando debería haberse constituido con mayor margen de tiempo y poder llevar a cabo una planificación lo más adecuada posible para una ciudad como Jerez, pero seguimos haciendo las cosas sobre la marcha y ya estamos a mediados de enero y aún no se iniciado absolutamente nada al respecto". Además, desde Ciudadanos exigen conocer los detalles del presupuestos de 120.000 euros "que supuestamente ha anunciado la alcaldesa que estarían destinados a la Mesa del Caballo". Para Rosado este tipo de actitud "roza ya el ridículo. No es aceptable que se gestione de esta manera, no es tan difícil hacer una programación con suficiente antelación y hacer brillar los encantos de nuestra ciudad".