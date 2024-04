Recordar es vivir

Según un proverbio celta "el recuerdo no envejece", a lo que habría que añadir aquello que decían nuestros clásicos "que lo que permanece en el recuerdo nunca muere". Nuestros recuerdos nos ayudan a vivir y muchos de los míos están unidos a Diario de Jerez.

Esto viene al caso con motivo del 40 aniversario de Diario de Jerez. Su primer número vio la luz el 8 de abril de 1984.

Siete días más tarde, su director, Manolo de la Peña, y su redactor jefe, Juan Carlos Jiménez Laz, buen cinéfilo, me permitieron publicar mi primer trabajo sobre el vino de Jerez en el cine. Nada menos que debuté con la contraportada, página que aún conservo, bien planchadita.

Desde ese día, salvo breves paréntesis, no he dejado de colaborar en el Diario. He conocido a todos sus redactores, sobre todo a los responsables de la sección de cultura.

No estaría mal que alguien del Diario tuviera un detalle con los colaboradores veteranos, que ya peinamos canas. A sus actuales responsables les deseo buena ventura para el futuro. Me inquieta imaginar cómo será este medio en 2064. Mientras tanto, vamos a los asuntos que nos interesa, echar una miradita por esos rincones poco transitados por los historiadores locales.

De cine

En primer lugar, trastearemos en ese baúl de nuestra memoria contemplando la fachada del que fuera Teatro Eslava, situado al inicio de la Alameda Vieja. La vemos en esta foto de Almeda publicada en julio de 1909.

El teatro fue un encargo del empresario jerezano Antonio Jiménez Martínez a los arquitectos Rafael Esteve y Fernández Caballero, que se inauguró en 1901.Su nombre es un homenaje al compositor Hilarión Eslava.

La proyección de películas serían incluidas en su oferta de variedades. El gran invento del siglo, el cine, pasaba de los barracones de feria a los teatros. Hasta 1938 estuvo abierto al público.

Otro local histórico para los jerezanos fue el cine Lealas, cuya inauguración tuvo lugar el 9 de febrero de 1957.

Jerez crecía con nuevas barriadas y la empresa Sirius, con Gabriel Navarro Rincón a la cabeza, encarga el diseño del local de proyecciones al arquitecto jerezano José Luis Picardo (1919-2010).

Un local con unas 1.000 localidades, que en 1965 sería reformado, e inaugurado en 1966, ya con un añadido en su nombre Cine Luz Lealas,

El Archivo Municipal de Jerez conserva en sus fondos los proyectos y documentos de ambos cines.

Picardo se licenció en 1950 en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde destacó por su habilidad en el dibujo; la pintura mural constituyó, de hecho, su principal fuente de ingresos durante su juventud, siendo su primer encargo profesional un mural para los cines Fígaro de Luis Moya Blanco.

Como arquitecto, Picardo desarrolló una obra ecléctica que abarca desde propuestas de una modernidad rotunda como la sede de la Fundación Juan March en Madrid, hasta intervenciones historicistas en el patrimonio.

En nuestra ciudad es más conocido por el edificio del picadero cubierto de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, de 1980.

A finales de la década de los 70, con Longobardo de director del Instituto Padre Luis Coloma, organicé durante un par de cursos las sesiones de cine de los sábados por la mañana.

Sabía de mi afición al cine y que era un chico formal a la hora de encargarme de abrir y cerrar el pabellón nuevo.

Por su parte, Rufino Pedrosa me había instruido en el manejo del proyector Debrie de 16 mm.

Era una oportunidad para poder ver una serie de títulos atractivos que ofrecía el catálogo de la distribuidora San Pablo, de Sevilla. Estaba claro que mis gustos no coincidían con la gran mayoría de mis compañeros, y en muchas de esas sesiones la desbandada se producía en los primeros minutos de iniciarse.

Pero yo disfruté viendo 'Nueve cartas a Berta', una rareza del cine español. Pasado los años conocí a su director, Basilio Martín Patino' y al actor Emilio Gutiérrez Caba. Les conté la anécdota.

Los Williams

Los apellidos británicos vinculados al sector bodeguero en la zona desde el siglo XVIII aún resuenan por estos lares. Uno de estos es el de los Williams.

Guy Dingwall Williams, casado con Cristina Teodora Williams, y su hermano Carlos, a los que vemos en esta foto familiar durante una fiesta junto a los trabajadores, fueron claves en la compañía. De pie, de izquierda a derecha, Charles Williams, su hijo Alexander Williams, Beltrán Domecq y Guy Williams. Sentadas, Honor Williams, hija de Charles Williams, su mujer Joan, Carl Williams, Anne Christine Williams, Dagmar Williams, Marquesa de Tamarón, Luis Mora Figueroa y Williams, hijo de Dagmar.

Las bodegas Williams & Humbert han sido siempre una pieza clave en la promoción del sherry en el mercado anglosajón. A la iniciativa de ‘don Guido’ y de Carlos se debe el monumento a Shakespeare que en 1956 erigió la Fiesta de la Vendimia en el parque González Hontoria.

No en balde, dos de sus vinos llevan en sus etiquetas, el distintivo de dos obras del bardo inglés: ‘As you like it’ y ‘Winter´s Tale’.

Uno de los descendientes es Beltrán Domecq Williams, que fuera presidente, entre otras ocupaciones en torno al vino, del Consejo Regulador.

En la familia siempre había un momento para el sherry, tal como decía su publicidad. Hay que resaltar, que para los promocionales de sus vinos contaron con artistas republicanos represaliados por el franquismo, el ilustrador José Briones, y el dibujante Andrés Martínez de León.

De vino

Desde estas breves líneas quiero dejar constancia del respeto y admiración que sentí por mi buen amigo Juan Luis Bretón Abrisqueta.

En pocas ocasiones faltó a la cita anual del Homenaje a Shakespeare. En esta foto de Fernando Tenorio, con fecha de 2017, lo vemos compartiendo el brindis recordando a tal insigne escritor. Ahora brindo por ti desde aquí, y te recordaremos el próximo 7 de septiembre, en la XIX edición de este encuentro cultural en el parque González Hontoria.

La familia De la Riva nos sigue deparando sorpresas, ya sea con el retrato sedente de Juan Antonio González y López, con uniforme de caballero de Justicia de la Orden de Malta.

Ignacio Ruiz de Villegas, descendiente de montañeses, recoge en su libro ‘Libro Montañeses de Jerez’ (1999), la reseña de este propietario de viñas, que heredaría su hijo Juan Bautista González del Villar, con este nombre Juan Antonio González de Tagle y López de Moratón (Comillas, 1818). Ahí lo dejamos para ver si alguien nos lo aclara.

Otra pieza de interés artístico es el pequeño cuadro costumbrista de la segunda mitad del XIX, donde observamos a un majo andaluz, elegantemente vestido, en la puerta de una taberna al punto de beber una caña de vino.

Esta obra sirvió de inspiración a la etiqueta, reproducida el pasado lunes, para el jerez viejo de Juan B. González. Junto al pie de personaje pintado aparece las iniciales M S.

Y el cine nos vuelve a sorprender con una nueva mención al jerez en una película inglesa del 2022. ‘Emily’, es un film ambientado en la campiña inglesa de los años 30 del siglo XIX, centrado en la figura de la novelista Emily Bronté. En la escena de la taberna, donde va a buscar a su hermano, el cantinero le sirve un jerez.

Patrimonio

A la espalda del Instituto Coloma existió un cementerio, el que daba a la calle Santo Domingo. Fue construido en 1834, con motivo de una epidemia de cólera, que causó aquel año la friolera de cerca de 2.400 defunciones. Estuvo activo hasta 1957.

Muchos panteones y mausoleos de importantes familias bodegueras se perdieron, otros se trasladaron al actual, como el Pedro Nolasco González Gordon, marqués de Torresoto.

Un paseo por aquel lugar, conforme se entra, a derecha e izquierda, se pueden leer apellidos vinculados a la industria vitivinícola.

Un patrimonio, aquel, que se perdió. Destino que deseamos no comparta el Palacio Riquelme, del que ya solo queda su esqueleto. De niño pude ser testigo de sus últimos días de esplendor, como su decadencia a lo largo de los años.