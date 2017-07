Deniegan a Pilar Sánchez salir de prisión para trabajar y volver a dormir

Pese a todo hay un dato de especial importancia como es que desde que la defensa de Pilar Sánchez dio los primeros pasos para conseguir esta ampliación del régimen penitenciario (noviembre 2016) la situación penitenciaria ha cambiado radicalmente. De un lado la ex regidora cumplirá el próximo mes de enero dos años de privación de libertad, lo que le supondría prácticamente el cumplimiento neto de la mitad de la condena. Es decir, desde la solicitud a la actualidad han pasado ya ocho meses, con lo que el 25% de la condena ya ha sido cumplido. Por lo tanto, no es ni mucho menos descabellado pensar que la próxima vez que Pilar Sánchez solicite esta ampliación de grado pueda verse beneficiada. Quizás, incluso, con la concesión de un tercer grado que le permitiera hacer una vida normal con la única obligación de pernoctar en un CIS.

Uno de los hechos destacados en la resolución de la Sección Octava hace referencia a que en el momento en que esta ex alcaldesa de Jerez solicitó dicha 'ampliación' del segundo grado apenas llevaba unos diez meses privada de libertad. Para solicitar dicho beneficio se da por sentado en ambientes jurídicos consultados por este medio que hay que tener cumplida, al menos, la cuarta parte de la condena, algo que en este caso en concreto no se cumplía.

La solicitud fue denegada en primera instancia por el referido Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, motivo por el que la ex alcaldesa y su defensa elevaron un recurso a la instancia que le condenó, y que en este caso es precisamente la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la avenida Alcalde Álvaro Domecq de Jerez. Como se recordará, Pilar Sánchez fue condenada a más de cuatro años de prisión (concretamente a cuatro años y seis meses) por el denominado 'caso PTA' que versó, a grandes rasgos, en el falseo de datos para incluir con todos los beneficios una clínica en un espacio destinado a empresas agroalimentarias.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha denegado a la ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez una ampliación de los beneficios del segundo grado penitenciario, según ha podido saber este medio. Fue el pasado mes de noviembre cuando la socialista Pilar Sánchez solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitencia número 2 de Andalucía poder salir a diario de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira para ir a trabajar a la empresa que regenta un familiar. El plan previsto era salir por la mañana y por la tarde para regresar al centro penitenciario a pernoctar. Según la solicitud presentada por su defensa sería así de lunes a sábado, quedando nuevamente el domingo bajo la circunscripción de Instituciones Penitenciarias.

Comportamiento modélico y 'deudas' pagadas

Un hecho destacable es que Pilar Sánchez ya ha disfrutado de permisos de fin de semana, los cuales, como es sabido, se erigen en la antesala de beneficios penitenciarios mayores, especialmente si no se tienen causas judiciales pendientes como es el caso de la ex regidora. De otro lado quedaría el debate legal acerca de la ampliación del segundo grado que solicita ya que éste, en muchos aspectos, es tremendamente parecido a un tercer grado. A favor de la política socialista hay que señalar que su comportamiento en prisión ha sido excelente dedicándose a aportar sus conocimientos en beneficio del resto de reclusas con las que comparte módulo de respeto. Su implicación en la prisión, según señalaron fuentes penitenciarias, es absoluto. De otro lado, y a favor igualmente de la ex alcaldesa, se encuentra otro hecho importante como es que ha satisfecho las cantidades que la Justicia le reclamaba en concepto de responsabilidad civil.