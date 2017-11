Denuncian que la Policía Local sólo tiene dos coches para patrullar Jerez

El gobierno local confirmó ayer que Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el anuncio de licitación del suministro mediante renting de seis vehículos radio-patrullas y una furgoneta para la Policía Local, que tiene un presupuesto de licitación de 272.880 euros, sin IVA. Las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el 2 de enero de 2018 para presentar sus ofertas. El objeto de este contrato es la adquisición de seis vehículos de cinco puertas para patrulla y de un furgón de nueve plazas para traslado. El plazo de duración de este contrato será de cuatro años, contados a partir de la fecha de formalización del mismo.

Esta adquisición de nuevos vehículos "responde al compromiso del gobierno municipal de dotar de más y mejores medios a la Policía Local para el desarrollo de su labor profesional". En este sentido, destacaron desde el Ayuntamiento la reciente adjudicación del contrato de suministro de chalecos antibalas para todos los efectivos.

Se da la circunstancia de que también ayer el Sindicato Independiente de la Policía Local de Jerez (SIP) denunció, una vez más, "los graves problemas que originan en la ciudad las carencias de medios técnicos que, desde hace meses, padece la Policía Local". Según el sindicato, la alcaldesa Mamen Sánchez y el delegado de Seguridad, Francisco Camas, como máximos responsables de este cuerpo policial, "deberían dar la cara y explicar a los ciudadanos de Jerez el motivo por el cual la Policía Local lleva meses patrullando una ciudad de más de 200.000 habitantes con tan sólo dos vehículos radiopatrullas y otro más, en el mejor de los casos, para atender los requerimientos de las diferentes pedanías y barriadas rurales". Los agentes afirman que "esta situación implica que a diario no se puedan atender muchos de los servicios demandados por los ciudadanos al no disponerse del parque móvil necesario, incrementándose considerablemente el número de agentes peatonales, lo que hace imposible la prestación de un servicio urgente, al no poder acudir al lugar requerido en el mínimo plazo de tiempo posible".

Estos problemas, "obviamente, se ven acrecentados durante los fines de semana y vísperas de festivos en aquellos lugares donde la concentración de público se incrementa; por ejemplo, el recinto del 'botellódromo' y sus alrededores, así como aquellas barriadas que albergan locales de ocio". Desde el sindicato recuerdan que problemas tales como los relatados recientemente por los vecinos de la barriada España "a causa de los 'botellones' que los jóvenes forman en los aledaños de bares de copas, "así como actos vandálicos que implican roturas en vehículos, destrozos en mobiliario urbano, pintadas en fachadas, orines y deposiciones en la vía pública y un largo etcétera, no siempre pueden ser atendidos por las escasas unidades de la Policía Local, al estar ocupadas atendiendo múltiples requerimientos vecinales por las distintas zonas de la ciudad".

Para el SIP, esta situación "choca frontalmente con la imaginaria realidad virtual que, desde el desde el gobierno municipal se tiene de los medios policiales disponibles a día de hoy, a tenor del comunicado realizado hace escasos días anunciando un importante refuerzo de la presencia policial durante las Navidades en la zona centro, así como en las innumerables zambombas que ya están teniendo lugar".

La sección sindical muestra su confianza en que "en breve, se pueda contar con los medios técnicos necesarios para poder prestar a la ciudadanía un servicio de calidad que esté a la altura de nuestra gran ciudad, que por población y extensión es Jerez, y se dejen de parchear unos vehículos que están cargados de años y kilómetros, y que por su estado calamitoso se averían continuamente".