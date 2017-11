Empieza el camino de la ilusión

La alcaldesa, Mamen Sánchez, acompañada del teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, recibió ayer en el salón noble del Ayuntamiento a las personas que encarnarán a los Reyes Magos el próximo 5 de enero, José Manuel Martín Álvarez-Cedrón, Juan Carlos Carrasco y Felipa Medrano, así como al Gran Visir, Marco Antonio Martínez. Al tradicional acto en Consistorio también acudieron el presidente y el presidente de honor de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, Rafael Padilla y José Arcas, respectivamente, así como familiares y amigos de los Reyes Magos, algunos de los cuales harán las funciones de chambelán.

Tras la firma en el libro de honor, la alcaldesa destacó que "van a contar con todo el apoyo, no sólo de la Asociación sino del Ayuntamiento y también van a contar con la solidaridad de esta ciudad. A partir de ahora vais a empezar a vivir lo que es meterse en el papel de Rey Mago en Jerez". Sánchez también recordó el proceso para elegir a Sus Majestades de Oriente, poniendo en valor la repercusión empresarial, gastronómica y social de los designados: "Hemos hecho una apuesta empresarial con una entidad innovadora que lleva muchos años afincada en Jerez -en referencia a Álvarez-Cedrón, gerente de la empresa Montesierra-. También hacemos una apuesta por la importancia que tiene la gastronomía, cada vez más, en nuestra ciudad y por un hostelero -Juan Carlos Carrasco- de los que están siempre en su negocio sin quitarse el delantal". "Más difícil fue la elección del Rey Baltasar, ya que estábamos buscando un determinado perfil. Decidimos elegir a Felipa por todo lo que representa, con un enfoque social, que también lo hemos conseguido con el Gran Visir, y su compromiso con los más jóvenes. Felipa es una mujer joven que dentro de su colectivo representa la apuesta de esta ciudad por la integración. Es una auténtica luchadora, con fortaleza y ese es el principal mensaje que queríamos lanzar", subrayó la alcaldesa.

Sánchez también dedicó palabras de admiración al trabajo que realiza el salesiano Marco Antonio Martínez y su proyecto con jóvenes de la ciudad. "Crecemos si sumamos, y el proyecto de Marcos es el ejemplo. Ser Gran Visir también debe servir para que la ciudad conozca la acción de tantas familias que todos los días, sobre todos los viernes, se reúnen en el colegio de los salesianos", apuntó la regidora.

Por su parte, Álvarez-Cedrón (Rey Melchor), reconoció tras la firma que "sé que es una designación a lo que represento. Por eso aprovecho para acordarme de mis padres, de mi familia y, por supuesto, de los trabajadores de Montesierra. Agradezco a los jerezanos el apoyo incondicional durante los 35 años que llevamos en la ciudad". El hostelero Juan Carlos Carrasco (Rey Gaspar) no pudo contener la emoción durante el acto y relató que "desde que era niño veía la cabalgata como algo inalcanzable. Mi designación la estoy viviendo de una manera intensa, con una ilusión muy grande y después de tantos años de lucha es una forma de agradecer a los jerezanos todo su apoyo". Felipa Medrano (Rey Baltasar) mostró su orgullo "porque con este nombramiento se hace visible lo invisible, relacionando a la comunidad gitana con personas humildes, trabajadoras, y no sólo con el mundo artístico. Es un reconocimiento también a la mujer gitana, abanderada en este proceso de integración".

Marco Antonio Martínez -que ya fue Rey Mago en 2014 en Huelva- declaró que para un salesiano "pocas noticias pueden ser tan agradable. Decir que vas a ser el Gran Visir significa ser mensajero y transmisor de la buena noticia en mayúscula". Martínez puso énfasis en que no se debe "perder el brillo en los ojos" de los adultos, y remarcó que "tengo muy claro que los protagonistas no somos nosotros, sino los niños y jóvenes a los que vamos alegrar esta Navidad transmitiendo el tesoro más grande que tenemos, que no son los caramelos sino demostrar que es posible seguir soñando".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Reyes Magos brindó la colaboración de la entidad a Sus Majestades y al Gran Visir, destacando que "queremos en primer lugar expresar nuestra satisfacción por las personas designadas para los Reyes Magos. Sabemos que con los ingredientes que aporta José Manuel, con los conocimientos en cuanto al cocinado que da Juan Carlos y con la pasión que añade Felipa va a ser una pócima de magia e ilusión para los niños de Jerez. Vamos a ofrecerle, al igual que al Gran Visir, todo nuestro apoyo, y les deseamos un buen camino".