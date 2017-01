La Escuela de Arte alerta del "caos" si la Junta cambia su modelo educativo

La comunidad educativa de las Escuelas de Arte de Andalucía ha aprobado por unanimidad exigir a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la implantación definitiva de las Enseñanzas Superiores de Diseño en sus cuatro especialidades: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Productos y Diseño de Interiores en los nueve centros públicos que vienen impartiendo estas enseñanzas con carácter experimental desde el curso 2012/2013, como la Escuela de Arte de Jerez. Dichos centros consideran que la situación de provisionalidad actual "es insostenible y la oferta educativa es insuficiente" para atender la gran demanda pública actual de estas enseñanzas, que en este curso 2016/2017 ha sido en torno a 700 solicitudes, cuando la oferta educativa autorizada es de 280 vacantes para toda Andalucía.

Así, toda la comunidad educativa de las Escuelas de Arte de Andalucía ha mostrado su desacuerdo "ante la decisión que previsiblemente pudiera tomar la Consejería de Educación de reducir la oferta educativa en nuestros centros de enseñanza pública, máxime cuando actualmente se está favoreciendo a las academias privadas (son seis en la actualidad), autorizadas a ampliar su oferta de Estudios Superiores de Diseño, ofreciendo además títulos de máster y Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales".

La protesta la secundarán todas las Escuelas de Arte de Andalucia

En el caso de Jerez, para exigir esta demanda, la Escuela ha convocado un parón de 5 minutos de sus actividades previsto para el viernes 20 de enero, a las 11 horas, en la puerta, que se llevará a cabo en todas las Escuelas de Arte de Andalucía.

El director del centro jerezano, Neftalí Pérez, asegura que la Consejería está celebrando reuniones "sin contar con nosotros para 'solucionar' la experimentalidad de las Enseñanzas Superiores en Andalucía apostando no por la Escuela de Arte y Diseño, que es el modelo que se ha implantado en casi todas las comunidades, sino por un modelo que reduzca las escuelas y en el que estas tengan que renunciar a parte de las enseñanzas que imparten para poder implantar las enseñanzas superiores, lo que supondría un caos. Es como si fueran dos tipos de centros distintos en un mismo edificio, además de los problemas que tenemos ya en sí en el inmueble". Pérez insiste en que el modelo que triunfa es el "integrador, en el que en un mismo edificio se dan las tres enseñanzas: ciclos de grado medio, superior y las enseñanzas artísticas superiores, como tenemos en Jerez, algo que está implantado en Madrid, Valencia y Cataluña, donde el diseño es puntero. Y se ha probado que es de éxito. Y en Andalucía, que vamos tarde, lo que quiere la Junta es romper ese modelo que es en el que se pensó en un principio. Es algo que se está dando en otras comunidades y sabemos de buena tinta que es un auténtico caos. ¿Por qué aprobar un modelo que está dando problemas?". Desde Jerez exigen "la implantación definitiva ya porque lo que no podemos es estar con una segunda promoción a punto de salir y seguir de manera experimental. Hay que apostar por el modelo integrador y no pasar de un modelo a otro según quien gobierne".