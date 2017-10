Expectación ante el 'cónclave' que reúne hoy a los hermanos mayores

Los hermanos mayores de las cuarenta y ocho hermandades están convocados hoy, de manera extraordinaria, en los jardines de la Atalaya para tomar, quizá, la decisión más importante que las cofradías han tenido que dar en los últimos años. El pleno está convocado para las veintiuna horas siendo la segunda convocatoria media hora más tarde.

En el orden del día, dos platos fuertes. Por un lado, el consejo directivo de la Unión de Hermandades, con su presidente Dionisio Díaz al frente, desea ofrecer las explicaciones pertinentes sobre el cese llevado a cabo el pasado día 6 de octubre al que ocupó el cargo de vicepresidente del órgano con sede en Curtidores, Miguel Perea Montes.

El Ayuntamiento nos hizo llegar no una imposición, sino una sugerencia de mejorar"

Una vez trasladados de manera oficial los motivos que fuerzan al presidente a cesar a Perea, se pasará al verdadero plato fuerte: la votación para validar definitivamente la nueva carrera oficial que daría un giro importante a lo que hasta hoy hemos visto en la Semana Santa jerezana y que, como ya tienen conocimiento hasta los fabricantes de trampas para roedores, se inicia en la plaza del Banco.

El asunto de la votación dará comienzo primero con la proyección de un audiovisual que durará unos ocho minutos y en el que se observará todo el recorrido de la carrera oficial en ciernes. Desde la zona de Eguilaz hasta la Catedral.

Presiones

Dionisio Díaz ha querido manifestar a este medio que "esta carrera oficial que vamos a presentar no es la del consejo. Nosotros sólo hemos querido darle solución a un problema que nos plantearon las cinco hermandades del Jueves Santo". Días antes de la Semana Santa de este año, Díaz afirma que "tuvimos, no una exigencia del Ayuntamiento, sino una sugerencia de poder dar solución a dos reivindicaciones históricas de los jerezanos. Por un lado los problemas del tráfico en Cristina y, de otro, eliminar la gran tribuna del Arenal. Creo que hemos cumplido con nuestra labor. Ahora a quien le toca decidir es a los hermanos mayores. Nosotros sólo hemos trabajado muchas horas para ofrecer soluciones", asegura.

Además, el presidente del consejo ha querido hacer público que "hemos sufrido una presión muy grande. No sólo el consejo, sino también los hermanos mayores en general. Sería una pena que, al final, se demostrara que en las cofradías los que mandan son algunos medios que se han puesto a la contra. Aunque también habría que recordar que la actual de Aladro fue impuesta y no aprobada por el pleno. Con un rechazo social de todos. Por eso creo que todo esto es un tema manido. En cualquiera de los casos, no es intención del consejo presionar a los hermanos mayores. Que sean ellos quienes tomen la decisión final que es a quienes les corresponde, pero me gustaría que fuese sin influencias de nada ni de nadie".

La tarde noche de esta jornada de lunes se antoja ciertamente movida. Tras la proyección de la infografía, llegará la hora de la verdad. Se dará paso al conocido extra omnes para que se cierren las puertas y los hermanos mayores se dispongan a votar en secreto depositando el voto en una urna. Fuera, muchos cofrades esperarán la 'fumata blanca'. O negra. Vaya usted a saber.