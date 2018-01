Galván minimiza la nueva línea de ayuda del Gobierno al Consistorio

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, emplazó ayer "a los dirigentes del PP a que dejen de engañar a los ciudadanos de Jerez cuando se refieren a las líneas de financiación de los fondos ICO como ayudas del Gobierno de la nación porque este dinero no es un regalo, ni es para gastos corrientes, ni es para hacer inversiones en Jerez, sino para pagar a los proveedores la deuda que dejó el PP en Jerez".

Galván hacía así referencia a la autorización del Gobierno central al Ayuntamiento para acogerse este año a nuevas líneas de crédito por un importe total de 65,4 millones. El procedimiento es que Hacienda, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permite la suscripción de préstamos en una condiciones de devolución a largo plazo y a muy bajo interés.

Se nota que el PP está nervioso porque trata de lavar la imagen del Gobierno de España"

El responsable municipal de Economía recordó en este sentido que "los fondos ICO son mecanismos de financiación para pagar importes de sentencias en firme y deudas en su mayoría de gobiernos anteriores que ni siquiera corresponden a este gobierno municipal". Añadió que "de ayuda nada, son préstamos, es un dinero que hay que devolver con intereses. No hay otra vía de financiación posible, de ahí no nos podemos salir. Solo podemos obtener préstamos a través de los fondos ICO, no podemos acudir a otra financiación porque la ley lo prohibe", explicó.

En esta misma línea, Galván instó al Gobierno del PP a que "si de verdad quieren apoyar a Jerez y a su Ayuntamiento "cumpla los dos acuerdos de pleno aprobados por mayoría en los que hemos solicitado prestamizar la deuda con la Seguridad Social y Hacienda a los Fondos de Ordenación; llevamos reclamando esta actuación dos años y medio, desde 2015, y se lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido en Madrid porque supone ahorrarnos 26 millones, pero no hacen nada".

Además incide en que "la verdadera ayuda" vendrá cuando el Gobierno del PP "derogue su Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que tanto daño está haciendo a las entidades locales".

El teniente de alcaldesa entiende que por las declaraciones de dirigentes del PP "se nota que el partido está muy nervioso porque trata de lavar la imagen del Gobierno de España cuando la realidad es que el Gobierno de Rajoy nos asfixia y ellos son los primeros que no cumplen ante Europa. Sin embargo, nos piden a las administraciones locales que hagamos la tarea que ellos son incapaces de realizar", concluye.

Desde el año 2012, el Ayuntamiento se ha acogido a numerosas líneas de rescate habilitadas por el Ministerio de Hacienda. El importe total asignado ha superado los 746 millones de euros, pero de ellos, el Ayuntamiento sólo ha dispuesto de 648 millones. Para este año, se han asignado 165 millones de euros para ayuntamientos de la provincia, de los que 65,4 corresponden a Jerez.