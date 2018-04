Ganemos Jerez critica a Saldaña por "el uso partidista del Ministerio de Hacienda"

Ganemos Jerez viajó ayer a Madrid, representada por las concejalas Kika González y Maribel Ripalda, para estar presente en la reunión con el Ministerio de Hacienda en la que se trataron asuntos relacionados con la intervención económica del Ayuntamiento. A juicio de la agrupación de electores, "Montoro pretende que Jerez sea un banco de pruebas en relación al pago a proveedores y el plan de ajuste". Por ello, Ganemos Jerez estuvo presente en la reunión para conocer de primera mano, "y no a través del PSOE, las exigencias del Ministerio, y así poder interpelar al Ministerio sobre las razones de este cerco a Jerez".

La formación considera que "es mejor practicar una oposición constructiva que la estrategia electoralista consistente en perjudicar a la ciudad cuando no gobiernas, para así menoscabar al rival político, que es lo que hace el PP en este caso". Ganemos Jerez entiende que el PP de Jerez, con Antonio Saldaña a la cabeza, "está utilizando su conexión partidista con el Ministerio para poner palos en las ruedas a los planes del Consistorio, suponiendo esta intervención un agravio comparativo con otras localidades que están peor que Jerez pero que se libran de Hacienda por compartir las siglas de Montoro". "A Saldaña no le importa lo más mínimo cargarse algunos de los consensos del Ayuntamiento en materia económica y perjudicar a Jerez si así puede alimentar su ambición de dirigir el destino del Consistorio", aseguran. Por ello, Ganemos invita a Antonio Saldaña a que "no suplante al gobierno elegido democráticamente valiéndose de la complicidad de Cristóbal Montoro".

Según la agrupación de electores, "el PP interviene al Ayuntamiento con el único objetivo de pasar la deuda con los proveedores a deuda financiera, en otras palabras, para que en lugar de tener una deuda con las empresas proveedoras la tengamos con el Estado, y ellos con los bancos, con los consiguientes gastos en intereses".

Por ello, lanzan las siguientes cuestiones: "¿Por qué no nos prestan el dinero a los ayuntamientos y después gestionamos desde Jerez los pagos? ¿Qué objetivo tiene esta intermediación del Ministerio de Hacienda? Es evidente que el Ministerio primero secuestra y asfixia a los ayuntamientos según el color de sus siglas, y después pretende erigirse como salvador de la quiebra, a un año de las próximas elecciones municipales, con tal de conceder a Saldaña un maquiavélico empujoncito electoral que entierra el trabajo de mucha gente".

Por último, Ganemos asegura que " ha trabajado mucho durante esta legislatura el asunto de las opas (facturas "en el cajón" pendientes de pago)" y entiende que "es un deber de las dos administraciones solucionar el tema del pago a proveedores dentro del marco de la aprobación de los presupuestos". Además, recuerdan que en el presupuesto del 2018 "hay un plan de pago consensuado y debemos de respetarlo sin poner en riesgo proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad".