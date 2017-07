"Lo de La Granja era un barracón y atendían mejor que en el nuevo"

Mercedes Coca, de 72 años, caminaba hace unos días tranquilamente por la avenida de Europa cuando sufrió una caída fortuita. Una losa un poco levantada hizo que cayera al suelo con tan mala suerte que el traspiés le causó heridas en la cara.

Sangrando y asustada acudió junto a su marido, Andrés Guerrero, a las nuevas Urgencias del centro de salud de La Milagrosa. "Llegamos con ella chorreando sangre y lo primero que te piden es la tarjeta de la Seguridad Social", explica Guerrero, mostrando su asombro al ver que era prioritaria la documentación a la atención sanitaria en un momento así . "Menos mal que la llevaba encima", recuerda.

Al día siguiente su médico le mandó una radiografía y tenía una fisura en la nariz"

Tras entregar la tarjeta, "esperamos unos diez o doce minutos y al entrar en una sala un señor con bata verde, no sabemos si era ATS o médico, le dijo a una mujer que nos atendiera". Manuel Guerrero detalla que, a continuación, "la mujer cogió esparadrapo, le echó un líquido y dijo que no tenía nada". No obstante, le pidieron que "mirase a mi mujer la uña y se la cortara porque la tenía clavada con la caída, pero nos dijo que no tenían ni tijeras". "Yo la he estado cuidando en casa después, limpiando las heridas con agua oxigenada", añade.

A pesar de la cura que le realizaron en La Milagrosa, Mercedes Coca acudió al día siguiente a su médico de cabecera con las heridas visibles, la cara hinchada y aún bastante dolorida. "Le mandó una radiografía urgente", explica su marido, añadiendo que el diagnóstico fue que tenía "una fisura en la nariz".

Por estos motivos, esta pareja se pregunta indignada "¿por qué no hubo un médico que la atendiese?". "Para nosotros fue muy violenta la situación y no entendemos que no la mirasen en condiciones en un centro nuevo como es La Milagrosa", lamenta Guerrero. De hecho, critica que "antes en La Granja que era un barracón atendían mejor, ¿para que cambian de sitio si no pueden atender bien o no tienen material suficiente?". A pesar de su enfado, este jerezano asegura que su intención no es denunciar, "sino evitar que a nadie más le ocurra lo mismo".

Respecto al lugar de la caída, Manuel Guerrero afirma que volvió a ir después a la zona "para ver si había tropezado con un bordillo, pero vi que era una losa levantada cerca del carril bici". "Nos han dicho que denunciemos al Ayuntamiento pero, como digo, no queremos hacerlo porque no es cuestión de sacar partido de la situación", cuenta, asegurando que el objetivo de contar su historia públicamente "es que no se vuelva a repetir".

Hay que recordar que el servicio de Urgencias de La Milagrosa comenzó a funcionar el pasado 29 de junio, en sustitución del módulo prefabricado de La Granja, anexo a este centro de salud y que tenía 350 metros cuadrados. En la nueva ubicación de La Milagrosa, las Urgencias disponen de 821 metros cuadrados para atender a los pacientes en horario de 20 a 8 horas entre semana y sábados, domingos y festivos, las 24 horas.

Asimismo, el servicio de Radiología comenzó a funcionar la primera semana de julio y el centro cuenta también con un retinógrafo para atender a los 14.500 diabéticos de la ciudad y un ortopantomógrafo. Tal como informó la Junta, La Milagrosa tendrá también con una sala de cirugía menor e incorpora la cuarta sala de Radiodiagnóstico en atención primaria en Jerez.

Por último, el nuevo centro de salud significará también una redistribución de más de 20.000 usuarios así como de profesionales sanitarios, por lo que el Área de Gestión Sanitaria ha decidido hacer una apertura gradual que concluirá a mediados de septiembre con la tarea más compleja y delicada, la reordenación de cupos.